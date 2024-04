Adiestrarán a líderes empresariales para fortalecer su capacidad de respuesta ante amenazas de reputación

La firma de consultoría Access All Services (AAS) realizará una serie de capacitaciones dirigidas a altos mandos de empresas, con el fin de que puedan adaptarse con mayor agilidad a los retos comunicacionales emergentes y aportar al país con un enfoque de cambio hacia el bienestar colectivo.

La fundadora y principal oficial ejecutiva de la empresa, Maricelis Rivera Santos, informó que al mismo tiempo ampliarán sus servicios de monitoreo de noticias y redes sociales durante el segundo trimestre del año para hacerlos accesibles a más entidades a través de todo Puerto Rico y la diáspora.

“En nuestro trabajo de consultoría observamos que en Puerto Rico persisten lagunas, a todos niveles, en los procesos de comunicación digital, aspecto que puede acarrear serias amenazas a la reputación de las personas y de las empresas. Igualmente, urge entender la idiosincrasia de las nuevas generaciones de consumidores con respecto a las expectativas que tienen cuando adquieren productos y servicios o cuando buscan un empleo”, expresó la también relacionista licenciada.

“Estudios globales revelan que los consumidores están más motivados a comprar, proteger y referir empresas que tienen un propósito, valores con los que se identifican. Notamos una creciente necesidad de acompañamiento especializado en esas áreas”, añadió Rivera Santos

Dijo que AAS Professional Series for EXECs pretende aportar con estrategias que permitan subsanar esas brechas porque parte de la misión de Access All Services (AAS) es promover el desarrollo socioeconómico y la productividad en Puerto Rico a través de herramientas de comunicación, mercadeo y desarrollo de negocios.

“Hemos configurado una serie de seminarios fácticos y prácticos, durante los cuales mostraremos casos y tendencias actuales para ilustrar nuevos modos de elaborar estrategias que fortalezcan, protejan y hagan crecer de manera sostenida a líderes y organizaciones. Los y las participantes trabajarán con esas herramientas durante los seminarios para crear o ajustar planes que podrán implementar de inmediato en sus organizaciones”, adelantó Rivera Santos.

El AAS Professional Series for EXECs 2024 Edition reunirá a expertos de diversos campos y organizaciones en y fuera de Puerto Rico, quienes tocarán temas como: reputación digital y estrategias para líderes en la era de las redes sociales; mejores prácticas para empresas en un mundo de cambio climático y laboral; principios de neuropsicología y bienestar organizacional, ‘Media Training’ y mercadeo de fortalezas, entre otros.

Entre los panelistas que participarán están la doctora Edmarie Guzmán Pérez, profesora de neuropsicología de la Universidad de Harvard; Melissa Rivera Roena, gerente general de ManpowerGroup Puerto Rico; Rafael Ruiz, fundador y CEO de Life Balance Health Professionals; el ingeniero Carlos Pacheco Irizarry, presidente de Tais y de la Junta del Bosque Modelo de Puerto Rico y Bianca Díaz, presidenta de Billenium Energy.

“La meta es equipar a quienes participen con las herramientas para que sean buenos líderes y que sus compañías puedan destacarse siendo igualmente buenas (‘Good Leader-Good Company’)”, sostuvo la empresaria.

AAS Professional Series for EXECs 2024 Edition se llevará a cabo en dos días no consecutivos (viernes, 19 de abril y viernes, 17 de mayo) de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde en la sede de la Asociación de Industriales. Los espacios son limitados por tratarse de grupos pequeños en un ambiente tipo taller de trabajo y ‘business retreat’. Serán bienvenidos grupos de una misma empresa. Para detalles sobre la agenda y boletos, pueden acceder al perfil de Access All Services www.eventbrite.com

News Alert Services

En cuanto a la ampliación del monitoreo de Access All Services—llamado News Alert Services (NAS) — la directora de Comunicación y Mercadeo de AAS, Aurora Rivera Arguinzoni informó que se ofrecerán múltiples opciones o paquetes de servicios para satisfacer las variadas necesidades de entidades con distintos presupuestos.

“Es importante que todo equipo esté bien informado para que pueda detectar amenazas, anticipar oportunidades y planificar mejor cada una de sus estrategias. Así es como las grandes y poderosas multinacionales conquistan mercados, expanden negocios y aumentan sus posibilidades de éxito. Con News Alert Services, nuestras pequeñas y medianas empresas ya no tendrán que conformarse con menos. Recopilamos información de decenas de medios, incluidos alternativos, emergentes y redes sociales, para que las nuestras no se queden atrás”, sentenció Rivera Arguinzoni.

Para información adicional sobre News Alert Services puede acceder al portal www.newsalertservices.com o llamar al (954) 881-0550.