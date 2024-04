Veterano de EEUU acusado de tener imágenes explícitas de menor aparentemente se unió a ejército ruso

BOSTON (AP) —

Un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se dio a la fuga para evadir un cargo de posesión de imágenes sexualmente explícitas de un menor le informó a su abogado que se integró al ejército ruso, y un video lo muestra firmando documentos en una oficina de reclutamiento militar en Siberia.

Wilmer Puello-Mota, quien fue funcionario electo en una pequeña ciudad de Massachusetts, tenía previsto declararse culpable en Rhode Island a principios de enero, pero no se presentó ante la corte, según la fiscalía.

La semana pasada comenzó a circular un video que aparentemente muestra al hombre de 28 años en Rusia y expresando su apoyo a la guerra de ese país contra Ucrania, imágenes que podrían utilizarse para promover el discurso de Moscú sobre el conflicto.

Su abogado, John M. Cicilline, dijo al The Boston Globe que llamó por teléfono a Puello-Mota el 8 de enero, un día antes de comparecer ante el tribunal para declararse culpable. Según la fiscalía, el acusado abordó un vuelo desde Washington hacia Estambul un día antes.

“Dijo: ‘Me uní al ejército ruso’, o algo así”, declaró Cicilline al diario. “Pensé que estaba bromeando”.

Cicilline dijo que Puello-Mota quería hacer carrera en la política y pensaba que el caso penal le había arruinado la vida.

“Estoy seguro de que se unió al ejército ruso porque no quería registrarse como un agresor sexual”, indicó su abogado.

The Associated Press llamó en varias ocasiones a Cicilline. La persona que respondió el teléfono de su oficina señaló que no haría comentarios adicionales.

Puello-Mota sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fue enviado a Afganistán en 2015, cuando tenía 19 años, según comunicados de prensa. Posteriormente fue miembro del 104to Escuadrón de Combate de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts como aviador de las fuerzas de seguridad.

Fue detenido en 2020 en Warwick, Rhode Island, después de que llamó a la policía para reportar el robo de un arma de fuego y la policía le indicó que en su teléfono se le habían encontrado fotografías de una joven de 17 años desnuda. Fue acusado con un cargo de tener imágenes sexualmente explícitas de un menor. Posteriormente también se le agregó un cargo por intentar engañar a la fiscalía y a sus comandantes con referencia al caso. Cicilline le dijo al Globe que había llegado a un acuerdo de culpabilidad en todos los cargos a cambio de una sentencia de 18 meses en prisión.

En marzo comenzaron a circular videos en las redes sociales rusas y en la televisión local en los que se veía una imagen difuminada de un uniformado en lo que aparentemente era una zona de guerra y con una bandera de Estados Unidos.

En un video publicado esta semana en internet, un hombre que se parece a Puello-Mota se dirige directamente a la cámara y habla en inglés por encima de la música de fondo. El video cuenta con subtítulos en ruso y habla sobre una operación militar. Su rostro no fue difuminado. La persona no menciona su nombre y el video no hace mención del caso penal en Rhode Island.

El presidente Vladímir Putin ha eliminado a prácticamente todos los medios independientes en Rusia, y la prensa estatal a menudo aplaude los triunfos de Rusia en Ucrania, arremete contra Occidente y amplifica las buenas noticias e ignora las malas.

La fiscalía general de Rhode Island dijo en un documento presentado el mes pasado ante la corte que había recibido imágenes que presuntamente muestran a Puello-Mota en Ucrania y Rusia.

“Aunque el estado no puede verificar la autenticidad de los videos y fotografías, de ser precisos, el acusado está muy lejos de la jurisdicción de este tribunal y, de ser falsos, forma parte de una elaborada treta para ocultar su paradero”, señalaron los fiscales de Rhode Island.

Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos dijeron que estaban al tanto de los reportes en los medios de comunicación sobre la huida de Puello-Mota a Rusia, pero que no habían tenido contacto con él ni podían confirmarlas.

Perry informó desde Meredith, Nueva Hampshire. Los periodistas de Associated Press Beatrice Dupuy y Rhonda Shafner en Nueva York contribuyeron a este despacho.