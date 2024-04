Los países que mejor/peor hablan inglés en el mundo

En un mundo cada vez más impulsado por el conocimiento y la innovación, el nivel educativo de un país juega un papel fundamental en su desarrollo económico y social. Por esto, la relevancia de la clasificación realizada por la empresa Education First (EF), cuyo último informe califica a América Latina como “en pleno cambio”.

“En la última década, el nivel de América Central ha mejorado más que el de cualquier otra región del mundo, y lo ha hecho a un ritmo medio de seis puntos al año. El nivel de América del Sur también ha mejorado paulatinamente. Por otro lado, México ha experimentado un retroceso significativo y, junto a Argentina, lideran la caída mundial entre los jóvenes de entre 18 y 20 años desde 2015. En su conjunto, la región vio mermado el nivel de inglés de su población joven durante la pandemia, y aún no se ha recuperado”, concluye la edición 2023 del “Índice EF EPI”.

Una ilusión de estabilidad

“El nivel de inglés medio ponderado de la población adulta no ha variado desde 2011; no obstante, si echamos la vista atrás, vemos que el panorama general internacional no es el mismo. Los logros de unos compensan el deterioro de otros, a medida que cambian las circunstancias y las prioridades. Estamos muy lejos de los apocalípticos vaticinios sobre la hegemonía del inglés, pero tampoco estamos cerca de la igualdad de oportunidades que ofrece hablar el idioma”, afirma EF.

Una de las conclusiones del análisis es que, a nivel mundial, el grupo de edad más joven (entre 18 y 20 años) tiene un nivel de inglés cada vez más bajo.

“No obstante, lo que parece una tendencia a nivel mundial realmente solo lo es en unos pocos países grandes”, afirma.

Donde el nivel de inglés disminuyó en los jóvenes, la caída coincidió con la interrupción del sistema educativo en la pandemia. “Aún no se sabe si la pérdida de aprendizaje por el Covid se corregirá sola con el tiempo, pero esperamos ver un repunte”, concluye.