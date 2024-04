Gobernador firma órdenes ejecutivas para aprobar Planes de Ordenamiento Territorial de Ceiba y Las Piedras

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó hoy dos Órdenes Ejecutivas que aprueban los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Ceiba y Las Piedras.

Pierluisi estuvo acompañado de los alcaldes de ambos municipios, Samuel Rivera Báez y Miguel “Micky” López Rivera, respectivamente, así como del presidente de la Junta de Planificación (JP), Julio Lassús Ruiz.

“Con la firma de estas dos Órdenes Ejecutivas se aprueban los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios Las Piedras y Ceiba. Estos documentos de planificación son bien importantes porque ayudan a agilizar el proceso de permisos en los municipios y también facilitan la obtención de fondos federales. Con estos planes, los municipios desarrollan medidas de protección que les garantizan a los ciudadanos una mejor calidad de vida en un entorno adecuadamente planificado. Felicito a ambos alcaldes y a la Junta de Planificación por el trabajo en equipo para lograrlo”, estableció Pierluisi.

Por su parte, Lassús Ruiz explicó que “en el proceso de diseño y redacción de estos planes, el personal de la JP desempeñó un rol de asesor y facilitador al brindar apoyo técnico para lograr que ambos municipios llevarán a término su primer POT. Agradezco al gobernador Pedro Pierluisi por atender ese asunto como uno prioritario de su administración, por la importancia que tiene para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y sus ciudadanos”.

El presidente de la JP destacó que gracias a una subvención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la agencia asignó a un grupo de planificadores y analistas de planificación, entre otros profesionales, para el apoyo técnico y la orientación necesaria a los equipos municipales y a las comunidades.

Los POT son la principal herramienta de planificación que tienen los municipios para promover el uso balanceado de su territorio. Este instrumento de planificación se diseña tomando en consideración las características geográficas, sociales y físicas de cada pueblo.

“La planificación también aborda asuntos medulares para el desarrollo socioeconómico, infraestructura, educación y salud, todos elementos clave en la calidad de vida de los habitantes del municipio”, sostuvo Lassús Ruiz.

En el proceso de diseño del POT de Ceiba, el gobierno municipal promovió la participación ciudadana mediante la creación de la Junta de Comunidad y celebró siete foros que viabilizaron la elaboración de este importante instrumento. Las reuniones comunitarias fueron una aportación esencial en el análisis territorial de usos de los suelos y sus recomendaciones fueron incluidas.

Además, este POT logró establecer un programa que buscará integrar las actividades del Municipio con la Antigua Base Naval Roosevelt Roads y las áreas adyacentes al Bosque Nacional del Caribe El Yunque.

Durante la firma del POT, el alcalde de Ceiba agradeció al gobernador porque “Ceiba no tenía los recursos económicos para lograr este momento histórico. Llevo tres años como alcalde y poder decirle a mi pueblo que ya tenemos casi nuestra Oficina de Planificaciones y poder ordenar nuestro suelo y nuestra tierra, sabiendo el potencial grande que tiene Roosevelt Roads, es una buena noticia para Ceiba. Como siempre he dicho, Ceiba y Puerto Rico tienen un buen gobernador”.

Por su parte, el municipio de Las Piedras incluyó en su POT la protección de la Finca La Hermosura como parte de la reserva agrícola y la conservación y protección de la Cueva del Indio. Además, con esta herramienta de planificación el ayuntamiento se aseguró de proteger las áreas adyacentes al Bosque Nacional del Caribe El Yunque, enfatizar en la rehabilitación y densificación del centro urbano tradicional y fortalecer los corredores comerciales.

El alcalde de Las Piedras dijo que “este es un momento histórico para nuestro pueblo de Las Piedras y el que me dio los fondos para terminar esto fue el gobernador. Gracias gobernador porque nuevamente colabora con los municipios. Siempre he dicho que, hablando desde mi experiencia, después de seis gobernadores, que ha sido un aliado de los municipios, no importa el color y lo felicito por eso. Después de 15 años como alcalde hemos podido ver que al fin y al cabo vamos a tener nuestro Plan”.

Lassús Ruiz añadió que “con la aprobación de estos instrumentos de planificación además de establecerse un ordenamiento de los usos e intensidades de los suelos, proteger y definir las áreas de conservación, se agiliza los procesos de permisos a los ciudadanos y se aumenta la capacidad que tienen los municipios para solicitar fondos y subvenciones federales, entre otros beneficios”.

“Continuamos apoyando a los municipios para que completen sus planes de ordenamiento territorial con el fin de delinear la política pública para atender el cambio demográfico y la pérdida de población, entre otros retos que muchos municipios de la Isla están enfrentando”, explicó Lassús al destacar que la dimensión demográfica es fundamental para trazar proyecciones de necesidades y servicios de acuerdo con lo que será el perfil de las comunidades en los próximos años.