Gobernador asegura que si se elimina el COR3 “se cae en cantos la reconstrucción”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia criticó el jueves las propuestas de su contrincante primarista Jenniffer Aidyn Gonzalez Colón sobre el manejo de los fondos federales. González Colón propuso la creación de la Oficina de Capacitación y Apoyo en Fondos Federales (la OCAF), adscrita a la Oficina de la Gobernadora.

“La oficina que pretende o propone crear ya está creada y es parte y está dispuesta en el plan fiscal. Aparentemente ni revisaron el plan fiscal certificado del gobierno. Que incluye la oficina, se le llama la Directoría de Planificación de Servicios y Recursos Federales. Esa directoría está ubicada en la oficina de gerencia y permiso del gobierno que está adscrita a La Fortaleza. Ya se le proveyeron fondos en el presupuesto del año fiscal 2022 y 2023 de igual manera para operar. O sea, ya hay un plan de gestión. Ya llevamos dos años fiscales proveyéndole fondos a esa oficina. En reportajes en los medios, lo cual me sorprende, que ni tan siquiera se fijaron de eso, Juan Carlos Blanco, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ha informado sobre las gestiones de esa oficina. Tiene, por ejemplo, gestores de proyectos. En diversas agencias, velando por la maximización del uso de fondos federales”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

La oficina que propone González Colón eliminaría la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

“Eso sí que es una barbaridad. O sea, el COR3 se crea en Puerto Rico, precisamente, por requerimiento de FEMA. Y luego de que se crea, es que FEMA aumenta el pareo de básicamente 75 a 90 por ciento. Es decir, la aportación de FEMA para los proyectos de reconstrucción subió a 90 por ciento precisamente porque se creó CORE3. Si nosotros eliminamos COR3, entonces se cae en cantos la reconstrucción de Puerto Rico. Si no fuera por COR3. No se estarían dando los proyectos de reconstrucción de FEMA. Sencillamente, la inmensa mayoría no se estarían dando. Porque COR3 es la que le da el apoyo técnico a municipios, agencias. Y los mismos municipios y las agencias, salvo los que están en politiquería, son los primeros que elogian a los alcaldes, elogian a COR3 , salvo raras excepciones, realmente voy a decir que es politiquería en año electoral. Así que eso es una idea disparatada, nuevamente”, dijo.

Según González Colón, “la OCAF no será un COR3, que secuestre los fondos federales y atrase el proceso para los recipientes. Se trata de una oficina para fomentar y aumentar la capacidad de las diferentes entidades para solicitar, obtener y manejar los fondos federales de manera exitosa. Será un apoyo, no un escollo”.