En medio de la lucha de su hija trans, un padre deja atrás sus prejuicios. “Fue como un despertar”.

SMITHVILLE, Missouri (AP) — Antes de que su hija transgénero fuera suspendida después de usar el baño de niñas en su escuela secundaria de Missouri. Antes del bullying y los intentos de suicidio. Antes de que ella dejara la escuela.

Antes de todo eso, Dusty Farr era, en sus propias palabras, “un total intolerante”. Con lo que quiso decir que estaba ansioso por mantenerse alejado de cualquier persona LGBTQ+.

Ahora, sin embargo, después de todo, dice que no le importaría mucho si su hija de 16 años (y él la llama así con orgullo) le dijera que era un extraterrestre. Porque ella está viva.

Recomendados

“Cuando era mi hijo, simplemente activó un interruptor”, dice Farr, quien está demandando al Distrito Escolar del Condado de Platte en las afueras de Kansas City. “Y fue como un despertar”.

Farr se ha encontrado en un papel improbable: luchar contra las prohibiciones de baños que han proliferado a nivel estatal y local en los últimos años. Pero Farr no es tan inusual, dice su abogada, Gillian Ruddy Wilcox, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Missouri.

“A veces es necesario conocer a una persona antes de que alguien pueda decir: ‘Oh, esa es una persona y eso es lo que es, y simplemente está siendo ella misma’”, dice. “Y creo que para Dusty, eso es lo que hizo falta”.

. Dusty Farr está demandando al Distrito Escolar del Condado de Platt después de que su hija fuera suspendida por usar el baño de niñas en la escuela secundaria a la que asistía en Missouri. (Charlie Riedel/AP)

_____

Mirando hacia atrás, Farr se imagina que su hija, la menor de cinco hermanos, empezó a sentirse fuera de lugar en su propio cuerpo cuando tenía sólo 6 o 7 años. Pero él no lo vio.

Farr dijo que no tuvo “mucha exposición a lo que yo consideraría el mundo exterior” en la comunidad conservadora de Nebraska donde se crió. “Sólo viejos agricultores”, así lo describió.

Mudarse al área de Kansas City, que tiene un 20% más de habitantes que en todo Nebraska, fue un choque cultural. “Nunca había visto a la comunidad LGBTQ de cerca y todavía tendría mis pensamientos cerrados”. Entonces dijo cosas de las que ahora se arrepiente. “Muchas palabras despectivas. No quiero volver a ese lugar”.

Se instaló en las afueras de uno de los enclaves más conservadores, una comunidad que alberga a algunas de las tropas estacionadas en el cercano Fuerte Leavenworth. Trabajó como gerente de servicio en un taller de reparación de tractores.

. Dusty Farr acaricia a su perro Allie mientras está en un parque con su hija transgénero. (Charlie Riedel/AP)

El más pequeño, un niño inteligente, divertido, al que le encanta cantar y que ilumina la habitación, era su compañero de pesca y de acampada. Arquera competitiva, también acompañaba a su padre en viajes al campo de tiro.

“Ningún padre tiene un favorito”, dice Farr, “pero si yo tuviera un favorito, sería el más pequeño”.

Pero cuando tenía 12 años, empezó a alejarse de él y pasó más tiempo con el resto de la familia. Duró unos meses antes de que ella se lo contase a su familia. Ahora sabe lo difícil que fue esto. “Al crecer”, dice, “mis hijos sabían cómo me sentía”.

Su esposa, a quien describió como menos protegida, subió a bordo inmediatamente. Él, no tanto.

“Dada la forma en que me criaron, un bautista conservador de fuego y azufre, LGBTQ es un pecado, te irás al infierno. Y, lamentablemente, estas fueron cosas que le dije a mi hija”, dice Farr. “Me da un poco de vergüenza decir eso”.

Chocaron y discutieron, su relación se tensó. Desesperado, recurrió a Dios, leyó la Biblia y cuestionó las enseñanzas que alguna vez tomó al pie de la letra de que ser transgénero era una abominación. Él también oró por ello, rememorando su infancia en su mente, viendo ahora cualidades femeninas que él había perdido.

Entonces lo entendió. “Ella es una niña.”

“Recibí paz de Dios. Como, ‘Así nació tu hija’. No cometo errores como Dios. Entonces ella fue hecha de esta manera. Hay una razón para ello’”.

. Dusty Farr habla sobre sus esfuerzos para luchar contra la prohibición del uso de los baños escolares. (Charlie Riedel/AP)

El cambio fue casi instantáneo. “Una epifanía de la noche a la mañana”, la llama. “Es alentador cuando realmente puedes aceptar cómo son las cosas y no cargas con ese odio y disgusto infundados”.

Su hija, que lleva el nombre únicamente de sus iniciales R.F. en la demanda, quedó atónita. Ella recuerda que él había sido “muy molesto, por decirlo amablemente”. Ahora todo era diferente.

“Había esta electricidad en mí que era simplemente, se sentía como pura alegría. Simplemente ver a alguien que pensé que nunca me apoyaría, simplemente ser uno de mis mayores apoyos”, recordó mientras jugaba con su perro, un Jack Russell terrier en miniatura llamado Allie, en un parque en un día inusualmente cálido de febrero. Su padre estaba con ella.

Ella, su padre y sus abogados pidieron que permanezca en el anonimato porque no aparece identificada en la demanda y para protegerla de la discriminación.

Todos esos años, lo había extrañado. Ahora le resulta extraño.

“No sé si fue mi intolerancia interior no querer verlo o si simplemente estaba ciego. No lo sé”, dice.

Pero el cómo y el por qué no son cosas en las que le guste insistir mucho.

“Lo que importa es dónde estamos ahora”, dice. “Yo siendo un padre amoroso. Yo lo acepto y sé que esto no es una elección. Así nació ella”.

. Dusty Farr junto a su hija transgénero. (Charlie Riedel/AP)

A su hija le diagnosticaron disforia de género, o angustia causada cuando la identidad de género no coincide con el sexo asignado a una persona. Un tratamiento común es recetar medicamentos para retrasar la pubertad.

Eso es lo que hizo la hija de Farr, además de dejarse crecer el cabello. Tenía amigos y Farr dice que las cosas volvieron a la normalidad, en su mayor parte.

Pero luego vino la secundaria. “Y”, dice Farr, “cualquier cosa que le hice, la escuela fue 10 veces peor”.

La escuela sabía de su diagnóstico de disforia de género, dice Farr, y lo describe simplemente como un problema médico. Contarles eso era algo que comparaba con hablar de un caso de varicela. Todo el asunto ya no parecía tan importante. “Éramos dorados”. Después de todo, dice: “Si no evolucionamos, morimos”.

Pero el año escolar 2021-22 acababa de comenzar cuando el subdirector llamó a su hija a un lado. Si bien el aprendizaje remoto persistió en algunas escuelas mientras persistía la pandemia, la escuela secundaria fue presencial. Según la demanda presentada el año pasado, el administrador dijo que los estudiantes deben usar el baño de su sexo designado al nacer o un baño único y neutral en cuanto al género. El distrito escolar rechaza que eso sucedió.

Otra empleada, según la demanda, fue más allá y le dijo que usar el baño de niñas era ilegal. El distrito también cuestionó que eso haya sucedido.

________

La cuestión es que no existe una ley, al menos no en Missouri.

Si bien más de 10 estados han promulgado leyes sobre el uso del baño, Missouri no es uno de ellos. Lo que Missouri ha hecho es imponer una prohibición de los cuidados que afirman el género. En el caso de los baños, deja el debate político en manos de los distritos locales.

“Estúpida” es como Farr describió toda la ola de restricciones, aunque reconoció al mismo tiempo que probablemente las habría apoyado hace una década. “Es como si me desagradara un poco a mí mismo”.

Pensó que todo era sólo una forma de intimidarla. Él cree que algunas personas creen erróneamente que los niños trans están tratando de mirar a alguien que no está completamente vestido.

Algunos legisladores republicanos que han respaldado leyes estatales sobre baños han argumentado que están respondiendo a las preocupaciones de la gente acerca de que las mujeres transgénero compartan baños, vestuarios y otros espacios con mujeres y niñas cisgénero. Pero los críticos argumentan que las restricciones provocan acoso a las personas transgénero, y no al revés.

“No creo que entiendan la gravedad de simplemente decirle a alguien qué baño puede usar: qué tipo de impacto puede tener algo tan pequeño en alguien”.

Su hija no entendió: “Eso me hizo sentir desesperada en mi educación”, recuerda haber pensado. “Porque, ¿cómo es que este lugar que se supone que me enseñará todo para ser adulto, cómo me van a enseñar lo que necesito aprender cuando me dictan dónde orino?”.

El baño, de género neutro, estaba lejos de sus clases y a menudo había largas colas, dice la demanda. Ella, como estudiante de primer año, faltaba a clases y los profesores le daban sermones. Entonces usó el baño de niñas. Las reprimendas verbales fueron seguidas por una suspensión escolar de un día y luego una suspensión fuera de la escuela de dos días, dice la demanda.

“Su política es tonta”, recordó Farr haberle dicho a la escuela, que argumentó en su respuesta a su demanda que su hija estaba almorzando en el baño de niñas y tenía las manos sucias.

Su hija empezó a usar el baño de niños. La demanda decía que era porque temía más disciplina, pero el distrito argumentó en su respuesta escrita que ella estaba “participando intencionalmente en un comportamiento disruptivo en numerosos baños, tal vez para invitar a la disciplina”. No dio más detalles sobre lo que quería decir con comportamiento disruptivo.

Un día, estaba en el baño de niños cuando un compañero de clase se acercó y le dijo a otro estudiante: “Tal vez debería violarla”, dice la demanda. Farr dijo que el estudiante le dijo a su hija que la estaba amenazando porque parecía una niña.

Más allá de su enojo ahora, Farr llamó no solo a la escuela sino también a la ACLU. El distrito reconoció el incidente y dijo que un estudiante hizo un comentario “altamente inapropiado” sobre la violación y fue disciplinado. Para entonces, la hija de Farr tenía miedo de ir a la escuela.

“Si uso el baño, como dicen que tengo que hacerlo, me acosarán. Si uso el baño neutral en cuanto al género, llegaré tarde a mis clases”, dice Farr, ilustrando el punto de vista de su hija. “Así que es una situación maldita si lo haces, maldita sea si no lo haces”.

El distrito lo ve de otra manera y escribe en un expediente judicial que “hubo numerosos factores y circunstancias en la vida de R.F., no relacionados con la escuela, que pueden haber causado daño emocional, depresión y ansiedad”.

_____

Al final, sus padres lograron que la escuela aceptara permitirle terminar su primer año en línea. Pero faltó tres semanas de clases antes de que se aprobara el cambio. Normalmente era una estudiante de A y B, pero cayó en picado a D y F. Peor para Farr, su hija se retraía, perdía amigos y se aislaba en su habitación.

Lo describe como “una oscura madriguera de depresión”. Dos veces intentó suicidarse y fue hospitalizada. Todo, desde cuchillos de mantequilla hasta medicamentos para el dolor de cabeza, estaba bajo llave.

Regresó en persona para comenzar su segundo año, con la esperanza de que las cosas mejoraran. Lo logró solo unas semanas antes de regresar a la escuela en línea.

Al final del semestre, Farr y su familia se mudaron fuera del distrito. El acceso al baño siguió siendo una fuente de fricción en su nueva escuela, por lo que nuevamente cambió a la escuela en línea. Cuando cumplió 16 años la primavera pasada, Farr y su esposa acordaron dejarla abandonar los estudios. Dice que decidieron centrarse en su salud mental y la describe como “probablemente la mejor decisión que hemos tomado”. Aun así, se siente extraño.

“Nunca hubiera imaginado que lo haría (no quiero usar feliz), pero estaría bien si uno de mis hijos dejara la escuela”, dijo.

Ahora está en terapia, tomando terapia de reemplazo hormonal, saliendo de su habitación y viendo televisión con Farr. Ella se está entrevistando para un trabajo y está considerando un programa alternativo para completar la escuela secundaria. Le gustaría ir a la universidad algún día y estudiar psicología, tal vez derecho.

Con la demanda presentada, los clientes se acercaron a Farr y le dijeron que apoyaban su lucha. Esperaba que se burlaran. Incluso sus propios padres están de acuerdo, lo que, según él, “me sorprendió muchísimo”.

“Estas no son las personas que me criaron, déjame decirte”, dice.

A veces, la hija de Farr le grita y él admite que extrañaba la actitud adolescente. Ese espíritu y esa lucha se habían desvanecido.

“Ser adolescente es un infierno”, dice. “Ser un adolescente trans son 10 tipos de infierno. Ella es la valiente. Sólo soy su voz”.

Él siente que ha cambiado lo suficiente como para desempeñar este papel: que ser su voz puede ayudar a otros padres e hijos a evitar lo que su familia tuvo que soportar. “Nuestros hijos”, dice, “están muriendo”. Piensa que, debido a su origen, tal vez la gente escuche cuando dé la alarma. Tal vez.

“Es casi como una persona transgénero”, dice sobre su transformación. “Ahí está mi yo muerto. Y luego está mi nuevo yo”.