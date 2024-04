DRNA niega que vigilantes en Isla de Mona no tengan suministros

La comisionada del Cuerpo de Vigilantes, adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Haydelín Ronda dijo el jueves que cuentan “reservas adecuadas de suministros enlatados para más de una semana”, tras denuncias de que los vigilantes de Isla de Mona no cuentan con suministros.

“Ante las recientes preocupaciones surgidas por algunos vigilantes sobre una supuesta escasez de suministros en la Isla de Mona, aclaro que disponemos de reservas adecuadas de suministros enlatados para más de una semana. Las condiciones marítimas adversas de ayer obstaculizaron nuestro suministro regular, pero hoy ya fueron enviadas más provisiones. Por otro lado, es importante resaltar que las condiciones marítimas son determinantes para la seguridad de estos viajes, por lo que según el clima, determinamos cuándo es seguro un viaje y cuándo no. Los vigilantes no están varados, como trascendió más temprano, solo que las condiciones en el mar no nos los permitieron. En el DRNA queremos garantizar la seguridad de nuestro personal, por lo que el cambio de turno se hará mañana vía aérea”, expresó la funcionaria en declaraciones escritas.

Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME denunció que vigilantes de Isla de Mona se encuentran sin suministros suficientes para su alimentación diaria ya que aún no reciben la compra que el DRNA debe proveerles.

“Esta situación es insostenible. Nuestra unión ha sido enfática con el Departamento de Recursos Naturales que hay que hacer un sistema eficiente para poder hacer a tiempo la entrega de los alimentos a los compañeros que quedan pernoctando por semanas en la Isla de Mona. Ellos dependen de este proceso para su alimentación, allí no hay un supermercado disponible ni puedes coger una lancha para tu casa. Como pueden ver en el video la nevera y el congelador están vacíos, no tienen nada para consumir de carne y de comida fresca, solamente algunas poterías expiradas y arroz. Ni siquiera pan y café para desayunar. Eso no es justo, los compañeros hacen un sacrificio bien grande dejando sus familias día y noche por 2 semanas al mes cuando no se extiende, y lo mínimo que el patrono debe asegurarse es que no pasen hambre ni necesidades básicas.” expresó Jessica Martínez Santos, presidenta del sindicato en declaraciones escritas.

Ante el reclamo de los vigilantes, aparentemente la agencia informó que en el día de hoy probablemente van a poder llevarles compra utilizando un avión de la Coast Guard. “No hay razón para que tengamos que siempre estar remediando situaciones que con buena planificación se pueden lograr. No es difícil, deben ponerse en los zapatos de estos compañeros para que entiendan la importancia de este proceso”, señaló.

Martínez explicó que el Departamento tiene un sistema donde un grupo de vigilantes pernoctan por dos semanas consecutivas día y noche en la Isla, luego se hace un relevo y vienen otros vigilantes por dos semanas más. “Los vigilantes de esta Isla tienen un serio compromiso con su labor, pero el Departamento tiene una responsabilidad bien seria con ellos. Tiene que asegurarse que las compras lleguen a tiempo y que sean suficientes para evitar que ellos se queden sin suministros de alimentos, medicinas y agua. Inclusive en el video se ven que las botellas de agua están bien escasas. Y asegurarse que su relevo llegue y si las condiciones climáticas por mar no son seguras, utilizar vías alternas,” sentenció.

Adicional a esta situación los vigilantes no cuentan con un vehículo adecuado para poder dar las rondas de prevención en la Isla. “Nuestro convenio establece que tiene que haber en la Isla 3 vigilantes y un supervisor como mínimo y la agencia no está cumpliendo con este requerimiento para poder garantizar la seguridad en la Isla de Mona. Esta situación demuestra una vez más la incapacidad de la Comisionada del Cuerpo de Vigilantes en lo concerniente a la administración, supervisión y todo lo que conlleva las funciones de su puesto.

El sindicato finalizó haciendo un llamado público a la Secretaria de la agencia para que cumplan con su responsabilidad con estos compañeros vigilantes y se aseguren de una vez por todas de qué tienen un plan eficiente para evitar que los suministros se acaben antes de ser sustituidos y que el mismo se ejecute correctamente.