Mariana Nogales señala “rápido crecimiento” de empresa de la familia de Omar Marrero

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, señaló el “rápido crecimiento” de la empresa de la familia del secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero Díaz, luego de que este entrara al gobierno de Puerto Rico en diversos puestos.

Según la representante, la empresa ha acumulado unos $16.6 millones en contratos gubernamentales.

La legisladora explicó que Martel, Inc. es una corporación que provee servicios en la industria de telecomunicaciones, administrada por los padres de Marrero Díaz, Eladia y José, y su hermano Rafael.

Recomendados

“Sin duda, todas las personas tienen derecho a montar compañías y hacer negocios, según les parezca y dentro del marco de la ley. Lo que es inadmisible es que las personas entren a la política para lucrarse y obtener beneficios para sus amigos y familiares. En este caso, resulta bien curioso que, desde su fundación en 1979, Martel, Inc. hasta el 2012 sólo había obtenido dos contratos con el gobierno que no llegaban a $155,000. Sin embargo, a partir del 2012, cuando Luis Fortuño nombra a Marrero como Secretario del DACO, se empiezan a multiplicar los contratos gubernamentales para su empresa familiar. Pero cuando hace su entrada “El Pulpo” Marrero, con nombramientos en múltiples puestos con poder de forma simultánea bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, ahí es que empiezan a llover los millones para Martel, Inc., en una tendencia que ha seguido creciendo bajo la administración de Pedro Pierluisi en la que ahora es prácticamente el vice gobernador”, detalló la representante del MVC.

Nogales Molinelli recordó que, entre el 2017 y el 2019, Marrero fue simultáneamente director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, la Autoridad del Distrito de Convenciones, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la Oficina Central de Recuperación y Construcción (COR3) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AAFAF), así como vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y Representante Autorizado del Gobernador ante FEMA.

“En el 2020, también fue el representante de la gobernadora ante la Junta de Control Fiscal. Al día de hoy, siendo Secretario de Estado, “El Pulpo” Marrero sigue al mando de la AAFAF. Estas posiciones representan un poder tremendo, sobre todo las de AAFAF y COR3, que son las agencias que deciden el uso de los fondos públicos estatales y federales, y de los miles de millones de dólares que el gobierno ha recibido en subvenciones federales a partir de los desastres. Además, implican un gran acceso a información que, de ser compartida inapropiadamente, puede viciar los procesos de subastas. Por eso mismo, no se pueden zapatear estos señalamientos diciendo que Martel, Inc. compitió por sus contratos porque, de entrada, hay un potencial conflicto de interés que no ha sido atendido y que merece ser investigado”, afirmó.

La representante destacó como especialmente preocupante el repunte en los contratos de Martel, Inc. con la Autoridad de Transportación y Carreteras (ACT).

“Desde el 2018, Martel, Inc. ha obtenido 6 contratos con la ACT, que originalmente totalizaban $7.6 millones, pero a través de 47 enmiendas, ahora suman casi $11.5 millones. Esa cifra parece que va a seguir aumentando porque tan reciente como a finales de marzo le otorgaron una enmienda que añadió casi $900,000 a un contrato para el alumbrado de la PR-30, pagado precisamente con fondos federales. Ese contrato fue otorgado mediante subasta en la que Martel, Inc. fue el licitador más barato. Pero empezó en $3 millones y va por casi $5.8 millones. Eso levanta cuestionamientos de si realmente era el licitador más barato y si lo sigue siendo hoy, o si subestimaron los costos para entonces aumentarlos después de la subasta”, explicó.

Nogales Molinelli añadió que Martel, Inc. “no sólo debería estar en el ojo público por su repentina bonanza con fondos públicos, ya que ahora también está protagonizando otro episodio de destrucción ambiental en Caimito”.

“En diciembre de 2023, Martel, Inc. compró un terreno en el área de Caimito y sin permisos ni consulta alguna ha estado deforestando uno de los pocos espacios verdes que quedan en el área. La comunidad ya se movilizó para protestar este crimen y mi oficina presentó las querellas correspondientes para que se investigue y no quede impune, independientemente de cuán conectados estén sus perpetradores”, informó.