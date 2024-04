Jenniffer González propone creación de oficina para “maximizar” uso de fondos federales y eliminar COR3

La comisionada residente y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, presentó varias propuestas relacionadas a los fondos federales que recibe el gobierno de Puerto Rico, los cuales aseguró no se están maximizando por parte de la administración actual del gobernador Pedro Pierluisi.

En conferencia de prensa, González Colón, señaló que durante la presente administación, de la cual forma parte, ha tenido una baja en las aprobaciones y solicitudes de subvenciones o grants por parte del gobierno, además de que se reportan miles de millones en asignaciones que se pierden. “El tener que devolver fondos federales no utilizados, mal utilizados, mal documentados o no solicitarlos afecta las oportunidades futuras de obtener más fondos. Además, le roba a nuestra ciudadanía de las oportunidades para cuales se concedieron esos fondos”, expresó González Colón.

Según la comisionada residente, en el gobierno existen dos factores que afectan la habilidad de allegar fondos federales: por un lado, la falta de personal especializado en algunas agencias resulta en una baja participación en la búsqueda de los fondos competitivos; por otro lado, la falta de visibilidad limita la habilidad de fiscalizar efectivamente el uso y el reembolso de los fondos federales.

La aspirante a la gobernación propuso devolver el Centro de Oportunidades Federales (el COF), que se creó bajo la administración del renunciante gobernador Ricardo Rosselló a Fortaleza. Esto luego de que esa dependencia se transfiriera a la Oficina de Gerencia y Presupuesto bajo el nombre de la Oficina de Fondos Federales, durante la administración de la exgobernadora Wanda Vázquez.

Ante esto, González Colón, busca que de ganar la gobernación se cree la Oficina de Capacitación y Apoyo en Fondos Federales (la OCAF), se sea adscrita a su oficina con el fin de identificar fondos federales, capacitar y adiestrar recursos en las agencias y municipios para solicitar los mismos.

La precandidata a la gobernación que ha dicho que de ganar las elecciones en noviembre del 2024, eliminaría la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) indicó que con esta Oficina de Capacitación y Apoyo en Fondos Federales, se busca tener una fuente de personas capacitadas en el manejo de fondos federales y que apoyará en la obligación del dinero para la recuperación del país.

“Ayudaremos a las agencias y a los municipios a recuperar la pericia para solicitar y manejar efectivamente los fondos federales. Estimamos que, en los primeros dos años, la OCAF ayudará a generar más de $40 millones en nuevos fondos federales, para aumentar los presupuestos operacionales de las entidades de modo que puedan proveer más servicios a la población.”, dijo González Colón. “La OCAF no será un COR3, que secuestre los fondos federales y atrase el proceso para los recipientes. Se trata de una oficina para fomentar y aumentar la capacidad de las diferentes entidades para solicitar, obtener y manejar los fondos federales de manera exitosa. Será un apoyo, no un escollo”, añadió.

Por otro lado, la comisionada residente también indicó que dentro de su propuesta está asignar al Chief Financial Officer (CFO) del gobierno la responsabilidad de supervisar los fondos federales que se encuentran en las cuentas del Departamento de Hacienda. Esto ante la denuncia que realizó sobre la pérdida de fondos federales.

Según González Colón, entre el año fiscal 2020 y el 2023 sobraron unos $8,263 millones en fondos federales asignados a las agencias cuyas cuentas se manejan en Hacienda. “De estos, $4,315 millones corresponden a subvenciones vencidas, o sea, para los cuales expiró el término concedido por la agencia federal para gastarlos. Las tres agencias con mayores balances de fondos vencidos no utilizados son el Departamento de Educación ($2,415 millones), el Departamento de Salud ($1,314 millones) y la Administración de Desarrollo Socioeconómico ($203 millones)”, se indicó en comunicado de prensa. Además se señaló que, estas agencias mantienen un balance de cash disponible en negativo (o sea, un sobregiro) que totaliza $1,127 millones, esto por no gestionar el reembolso federal o por no contabilizar adecuadamente los reembolsos recibidos.

Las tres agencias con mayores sobregiros lo son el Departamento de Salud ($628 millones), la Administración de Desarrollo Socioeconómico ($228 millones), y el Departamento de Educación ($119 millones).

La precandidata a la gobernación también indicó que entre sus propuestas para aumentar la fiscalización sobre el uso de fondos se encuentra la creación de una plataforma o “dashboard” para informar sobre los esfuerzos que realice la OCAF y para publicar la información sobre el gasto y rembolso de los fondos federales por las agencias.