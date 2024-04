Denuncian que camión y chofer que atropellaron historiador cuentan con múltiples violaciones

El agente del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos Armando Franco dijo el miércoles que el camión de la compañía Waste Collection- que era propiedad del convicto Oscar Santamaría Torres y está en proceso de traspaso- que atropelló mortalmente al historiador José Vélez De Jardín, de 87 años, en San Germán, su chofer y el camión tenían múltiples violaciones.

“Lo primero que encontramos al llegar es que el chofer tiene licencia ‘heavy’, pero no tiene la licencia del negociado de conducir camión lo que se le llama la licencia TC (Transporte de Carga). Segundo, la autorización tiene tablillas privadas, cuando tienes que tener tablilla HP (Tablilla Pública) para poder contratar y poner en servicio ese camión bajo la autorización que tenga que tener ese camión. Por ejemplo TCRB, qué significa recogido de basura, tiene que tener autorización al día y todos los procesos de cambio, si compraron esa franquicia, tienes que tenerla bajo el negociado todo al día. Tienes que tener la póliza al día con el ‘vin number’ de ese camión. Tú puedes tener una póliza, pero si no me tienes el camión bajo el ‘vin number’ de esa póliza, no tienes póliza. Tienes luz de señales que no tiene, no tiene un lado la luz señal, la luz del frente no las tiene, no funciona, es otra violación y tiene la violación del cristal estillado al frente”, dijo Franco en entrevista con CyberNews.

Todas las supuestas violaciones conllevaron multas al chofer y al camión de 3,500 dólares.

“Ahora yo hago el informe, se lo entrego al Negociado, al presidente, y entonces lo citan y ahí entonces los abogados dirán cuáles son las próximas multas que tiene que tener. Cuando se citan y ahí entonces se va hacia el informe, como decimos nosotros, y el juez más o menos va a determinar en la comisión cuánto más en boleto tiene. O si le aplica una multa administrativa por estar usando los camiones sin terminar el proceso con el negociado”, expresó Franco.

El agente del Negociado expresó que no se supone que el camión estuviera operando si no se culminado el proceso de traspaso de los activos de la compañía Waste Collection.

“Pero en ese proceso de traspaso se supone que tú tengas la tablilla, aunque sea de otra compañía, tengas tablillas HP, no tablillas privadas”, explicó.

Cuestionado si el municipio de San German puede enfrentar multas por las supuestas violaciones, contestó que esa determinación la tomarán los llamados jueces del Negociado en San Juan. Por lo pronto, ni el camión ni el chofer pueden trabajar hasta que pongan los documentos al día.

“Por ejemplo, ayer yo estuve en el vertedero de Mayagüez y di 14 mil dólares en boletos por eso mismo. El mensaje es que todo el que tenga camión privado que vaya al negociado y pongan los permisos porque estamos en la calle trabajando y dando los boletos que son altos”, sentenció.

Segun el reporte de la Policía, Vélez De jardín se encontraba en la parte posterior del camión cuando el vehículo comenzó la marcha en retroceso y lo arrolló. El octogenario falleció en el lugar debido a las heridas recibidas.