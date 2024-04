México difunde inéditos videos de incursión de fuerzas ecuatorianas en su embajada en Quito

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno mexicano difundió el martes inéditos videos que muestran el momento en el que las fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron en su embajada en Quito para apresar a un exvicepresidente ecuatoriano que había recibido asilo político, lo que desencadenó una crisis diplomática y la condena de una treintena de países.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó durante su conferencia matutina las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la sede diplomática en las que se observa el instante en el que los agentes ecuatorianos entran de manera violenta a la residencia en medio de la noche.

Tras empujar y someter al jefe de la sección consular mexicana, Roberto Canseco, los uniformados se llevaron al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que residía en la embajada desde diciembre.

Recomendados

López Obrador afirmó que las imágenes mostraban la forma “tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática” y dijo que los videos serán presentados en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que se evaluará la crisis diplomática.

“¡A México se le respeta!”, afirmó tajante el presidente al anunciar que en los próximos días su gobierno formalizará una acción legal contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.

La frase del mandatario de inmediato fue replicada en la red social X, antes Twitter, donde numerosas personas difundieron mensajes para condenar la acción de las fuerzas policiales ecuatorianas.

#Ecuador 🇪🇨 | Así irrumpieron las fuerzas de seguridad del Gobierno de Daniel #Noboa en la embajada de #Mexico en #Quito, para secuestrar al exvicepresidente, Jorge Glas. pic.twitter.com/KvmvOTrDrb — teleSUR TV (@teleSURtv) April 9, 2024

Durante su conferencia matutina López Obrador también criticó la postura que asumieron Estados Unidos y Canadá tras el incidente y afirmó que ambos gobiernos realizaron “pronunciamientos muy ambiguos”.

En el caso de Estados Unidos, el gobernante mexicano cuestionó que en el comunicado del Departamento de Estado sólo se hizo un llamado a buscar la reconciliación “sin pronunciarse en contra de este acto autoritario”, lo que atribuyó a que “quieren mantener relaciones igual que las que tienen con nosotros de amistad”.

López Obrador también lamentó que el presidente Joe Biden no se haya pronunciado sobre el hecho tal como lo hicieron otros gobernantes.

De igual forma, el mandatario objetó el pronunciamiento de Canadá y dijo que fue “muy indefinida su postura” y rechazó que hablaran de una “aparente” violación del derecho internacional.

López Obrador pidió a sus socios en Norteamérica “pronunciarse abiertamente” sobre el caso, aunque admitió que si no lo hacen “no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así, no nos podemos callar”.

Las relaciones entre México y Ecuador entraron en una crisis sin precedentes luego de que policías ecuatorianos ingresaron la noche del viernes a la sede diplomática mexicana para detener a Glas, quien había solicitado asilo luego de ser acusado de corrupción.

Tras la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas México rompió relaciones con el gobierno de Daniel Noboa y ordenó el cierre indefinido de su embajada y el retiro de todo el personal diplomático que arribó el pasado domingo a la Ciudad de México.

La acción del gobierno de Noboa fue condenada por 20 países latinoamericanos, 10 europeos y ocho organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene a México y Ecuador entre sus miembros y que se reunirá el martes para evaluar la crisis diplomática.

Por su parte, la cancillería de Ecuador aseveró en un comunicado que la ruptura de las relaciones diplomáticas con México “no implica un cierre de los servicios consulares de Ecuador en ese país” los que seguirán activos tanto en Ciudad de México como en Monterrey.

Añadió que los acuerdos suscritos entre ambos países continúan en plena vigencia y aplicación, sin menoscabar la situación actual de los derechos de los nacionales ecuatorianos o mexicanos.

México trasladó los servicios consulares que tenía en Ecuador a sus misiones diplomáticas de Colombia, Perú y Chile.