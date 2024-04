Hombre de Maryland es acusado de intentar defraudar a 28 cortes de bancarrota federales

El fiscal federal, W. Stephen Muldrow, anunció el martes, que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de diez cargos contra Osakwe Ismael Osagbue por fraude postal, fraude electrónico, falsificación de registros de bancarrota y robo de identidad agravado, en conexión con su esquema para defraudar a veintiocho cortes de bancarrota federales.

“El sistema judicial de Estados Unidos es un componente central del gobierno. Aquellos que roban del poder judicial representan una amenaza directa a esa institución que no será tolerada”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.

“La Oficina del Fiscal de Estados Unidos continuará investigando y procesando activamente a aquellos criminales cuyas acciones afectan la integridad de los tribunales de Estados Unidos y la integridad del sistema de bancarrota de Estados Unidos”, agregó.

Según documentos judiciales, desde 2022 hasta abril de 2024, Osagbue ideó un esquema para obtener dinero bajo la custodia de varias Cortes de Bancarrota de Estados Unidos. Presentó documentos falsos que se hacían pasar por individuos desprevenidos y solicitando la retirada de fondos no reclamados. Osagbue utilizó el sistema de Acceso Público a Registros Electrónicos de la Corte Federal (PACER) para buscar e identificar casos de bancarrota con fondos no reclamados. Luego, Osagbue enviaría por correo a la corte de bancarrota correspondiente una solicitud fraudulenta para el pago de fondos no reclamados. Estas solicitudes fraudulentas contenían medios de identificación de personas reales, incluyendo nombres y números de seguro social, y firmas. Las solicitudes fraudulentas buscaban el pago a cuentas bancarias controladas por Osagbue a nombre de las víctimas individuales. En ocasiones, Osagbue hacía un seguimiento enviando comunicaciones por correo electrónico al personal de la corte utilizando cuentas de correo electrónico fraudulentas a nombre de las víctimas individuales desprevenidas. Al recibir el pago, Osagbue retiraba fondos de cajeros automáticos (ATM) y depositaba efectivo en su propia cuenta bancaria personal a su verdadero nombre.

Como parte de su esquema, Osagbue presentó solicitudes por más de 1.8 millones de dólares en fondos no reclamados. Las veintiocho Cortes de Bancarrota de Estados Unidos involucradas son las siguientes: El Distrito de Puerto Rico; El Distrito Norte de Alabama; El Distrito de Arizona; El Distrito de Colorado; El Distrito de Connecticut; El Distrito de Delaware; El Distrito Medio de Florida; El Distrito de Hawái; El Distrito Norte de Illinois; El Distrito Sur de Indiana; El Distrito Este de Kentucky; El Distrito Oeste de Luisiana; El Distrito Este de Michigan; El Distrito Sur de Misisipi; El Distrito Este de Misuri; El Distrito de Montana; El Distrito de Nevada; El Distrito de Nueva Jersey; El Distrito Este de Nueva York; El Distrito Este de Carolina del Norte; El Distrito Norte de Ohio; El Distrito Sur de Ohio; El Distrito Oeste de Pensilvania; El Distrito de Rhode Island; El Distrito de Utah; El Distrito Este de Washington; El Distrito de Washington D.C., y El Distrito Este de Wisconsin.

El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga este caso y agradeció especialmente a la Corte de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (BCPR) que informó del esquema fraudulento a las autoridades federales.

El fiscal especial adjunto de los Estados Unidos José Capó Iriarte y el fiscal especial adjunto de los Estados Unidos José Carlos Díaz Vega del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina del Síndico de Estados Unidos, oficina de campo de San Juan, procesan el caso.

El Programa del Síndico de Estados Unidos, a través de su Oficina de Cumplimiento Penal, está brindando asistencia como parte de sus responsabilidades de coordinar actividades de aplicación de la ley penal en la investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con la bancarrota en todo Estados Unidos y Puerto Rico, con la misión de proteger el sistema de bancarrota de la nación y promover la integridad y eficiencia del sistema de bancarrota en beneficio de los deudores, acreedores y el público.

“Las solicitudes fraudulentas de fondos no reclamados socavan la integridad del sistema de bancarrota de Estados Unidos y frustran el importante trabajo administrativo de las Cortes de Bancarrota de Estados Unidos. Tales acciones quitan dinero de los bolsillos de los acreedores y deudores, y perjudican a los contribuyentes estadounidenses cuando se pagan solicitudes fraudulentas”, dijo Tara Twomey, Directora del Programa del Síndico de Estados Unidos en Washington D.C. “Junto con el Fiscal de Estados Unidos Muldrow en Puerto Rico, nuestros socios en la aplicación de la ley, como el Servicio Secreto de Estados Unidos, y nuestros Fiscales Especiales Adjuntos de Estados Unidos, continuaremos persiguiendo el fraude y el abuso en los casos de bancarrota en todo el país. También agradecemos la cooperación vital del poder judicial federal que ayudó a sacar a la luz esta conducta”, abundó.

El acusado está programado para una comparecencia inicial ante el tribunal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland antes de su traslado al Distrito de Puerto Rico para procedimientos posteriores. Si es condenado, enfrenta una pena máxima de veinte años de prisión por cualquier violación de fraude postal, fraude electrónico o falsificación de registros de bancarrota, y un término obligatorio de dos años de prisión por cualquier violación de robo de identidad agravado que debe ejecutarse consecutivamente. Un juez de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores estatutarios.

Una acusación es simplemente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.