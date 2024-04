Hacen llamado a ciudadanos a no visitar ríos y playas del norte durante estos días

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, indicó que nos está afectando un frente frío que está causando lluvias, especialmente en las tardes, lo que está provocando que se reporten golpes de agua en los ríos y se han atendido varios casos por personas arrastradas y un joven ahogado. Además, las condiciones en el mar, específicamente en la costa norte, se deteriorarán a partir de esta tarde.

Frente frío traerá lluvia a la isla y emiten riesgo de corrientes marinas

“El llamado es a no ir a las playas y a no visitar los ríos en estos días lluviosos. Aunque en el lugar donde se encuentre no esté lloviendo, donde comienza el río pueden estar cayendo aguaceros y esto provoca que, de momento, bajen golpes de agua sin avisar. Ya tuvimos una fatalidad el domingo en Naguabo, otro caso de una persona atrapada en un “four track” y ayer, tres turistas fueron arrastradas por el río en Naguabo. No queremos tener más fatalidades ni malos ratos por situaciones en nuestros ríos”, reiteró Correa Filomeno.

El domingo, un joven de 21 años se ahogó en el río El Hippie en el barrio Florida de Naguabo. Ese mismo día, se rescató a un hombre de 43 años que iba en un vehículo todo terreno cuando fue arrastrado por un golpe de agua en el Río Grande de Morovis y quedó atrapado. Ayer, tres jóvenes turistas fueron arrastradas por un golpe de agua en el río El Hippie en Naguabo. Fueron rescatadas y transportadas al hospital tras sufrir golpes y moretones.

El meteorólogo y coordinador de Anuncios del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Ernesto Morales, informó que la humedad persistirá por un frente frío que promoverá condiciones lluviosas, por lo menos hasta mitad de semana. Al final de la semana, volverán a aumentar las posibilidades de lluvias. Destacó además que el riesgo de corrientes marinas aumentará de moderado a alto en la costa norte de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, con alto riesgo de corrientes de resaca. De hecho, hoy hay advertencia para embarcaciones pequeñas.

“La seguridad en ríos y playas implica más que la responsabilidad individual: es un compromiso conjunto con la prevención y el cuidado mutuo. Por lo tanto, si observas a alguien poniendo en riesgo su vida, orientarlo es fundamental. No queremos más pérdida de vidas en nuestras playas y ríos”, dijo Morales.

“No podemos confiarnos. No son días para estar en ríos y playas. Debemos mantenernos pendientes a los boletines del SNM y evitar arriesgar nuestras vidas”, agregó el Comisionado.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, y Correa Filomeno recordaron que los Negociados del DSP y las zonas operacionales del NMEAD continúan activadas para poder atender cualquier eventualidad. El Negociado mantiene comunicación constante con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de todos los municipios, la Guardia Costera y las policías municipales.