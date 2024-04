Estudiante universitario representará a Puerto Rico en competencia de empredimiento en Sudáfrica

Puerto Rico cuenta con su propio genio en tecnología, quien desde temprana edad ha demostrado su extraordinaria habilidad para la programación y desarrollo de líneas de código. Su nombre es Bryan García Domínguez, un joven emprendedor natural de Dorado y estudiante de ingeniería de computadoras de la Universidad Politécnica que ya cuenta con la exitosa empresa llamada “Terminal34″, dedicada a impartir clases en vivo de ciencias de cómputos en español, dirigidas por profesionales expertos, durante las tardes. Actualmente, ofrecen cursos de programación, seguridad cibernética, inteligencia artificial y cadena de bloques (blockchain).

Desde sus 14 años, Bryan ya había descubierto su pasión por la tecnología y la programación. “Para mí saber programar es lo más cercano a tener un superpoder porque puedo crear las ideas que tengo utilizando códigos”, indicó el joven emprendedor.

A esa edad, desarrolló una solución para ATH Móvil, durante la competencia estudiantil de proyectos de software (“Hackaton”), despuntando su exitosa carrera, incluso antes de comenzar su formación universitaria.

Se cuestionó si era necesario una carrera universitaria o enfocarse en su emprendimiento, como lo han hecho grandes programadores, así como lo han hecho otros grandes programadores como lo son Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Steve Jobs. Con la motivación de su madre, María Domínguez, decide aplicar a la universidad, siendo aceptado en muchas universidades de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Finalmente, seleccionó a la Universidad Politécnica de Puerto Rico por ser la que considera que es la única que le ayudará a elevar sus aspiraciones.

Próximamente, estará representando a la Isla en “Global Student Entrepreneur Award”, en África, luego de haber resultado ganador en las clasificatorias celebradas en Puerto Rico y México. El emprendedor partirá hacia la Ciudad del Cabo en Sudáfrica del 13 al 18 de mayo para representar a Puerto Rico en esta prestigiosa competencia que busca reconocer a estudiantes universitarios con historias de emprendimiento que logran demostrar que es posible combinar los estudios con los deseos de emprender y demostrar a través de sus testimonios que se puede lograr el balance perfecto entre estudios y trabajo para convertirse en grandes historias de éxito.

“Mi mayor consejo para cualquier persona que desea emprendedor es lanzarse y no pensarlo dos veces. Muchas veces cuando uno quiere comenzar un algo cree en el qué dirán los demás, si funcionará. ¿Qué pasa si fallo? Lo importante es intentarlo porque es mejor decir lo intenté y pasó, a decir no lo intentó, así que no sé qué hubiera pasado”, aconsejó Bryan.

Acerca de Terminal34

Terminal34 es una organización que tiene como misión empoderar a los latinos a través de la formación tecnológica necesaria para obtener empleo en la industria tecnológica. Su visión es convertirse en una fuerza líder en el empoderamiento de los latinos para prosperar en la industria tecnológica, ofreciendo una educación y formación de alta calidad y accesible. Ofrecen cursos cortos para aquellos que deseen introducirse a las ciencias de la computación, así como Bootcamps que son programas intensivos donde brindamos toda la capacitación técnica necesaria para comenzar a trabajar en el campo de la tecnología.

Mira la entrevista completa con Bryan García Domínguez aquí: