Despreocupado Pierluisi con solicitud de la JCF sobre aumentos de sueldo a empleados de confianza

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el martes en que, a pesar de la petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre información de aumento de salario de empleados de confianza en los últimos 180 días, no se ha excedido al presupuesto asignado.

“La carta realmente no nos preocupa en lo más mínimo y nos damos cuenta que lo que hicieron fue reaccionar a reportes en los medios y no a la información que obra en nuestro poder”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“El plan fiscal no entra en estos temas porque tú tienes que estar dentro, tienes que tener un presupuesto balanceado y eso lo vamos a lograr con creces. Ya digo, en esta partida de fondos asignados para puestos de confianza, el gasto va a ser alrededor de 20 por ciento menos del total asignado. O sea, si acaso pudimos haber tenido más personal de confianza y mejor pago”, agregó.

Cuestionado sobre el por qué no se le suministró la información al ente fiscal, el gobernador respondió:“Es imposible dudar la información constantemente sobre todos los temas. Nosotros damos información en la medida en que se nos lo requieren. Y lo importante aquí es nuevamente que el gasto no exceda el monto presupuestado. Y en esta área, puestos de confianza estamos cómodos. El estimado mío yo le he dado antes a nivel de todo el gobierno, cuando hablamos de puestos de confianza estamos hablando que esto debe estar rondando entre 3 y 4 por ciento de todos los puestos del gobierno central son puestos de confianza. El caso de Educación es todavía menos. El caso de Educación no llega ni a punto 3 por ciento. O sea, es una cosa bajísima”.

El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, Jr. estableció el viernes, 12 de abril de 2024, como plazo al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, para que desglose los aumentos salariales otorgados a empleados de confianza en los últimos 180 días.

“La Junta ha sido informada a través de fuentes públicas que recientemente se aprobaron aumentos salariales para un número no revelado de empleados de confianza del gobierno central. Como usted sabe, la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos está evaluando actualmente ciertos planes de remuneración para posiciones de confianza del gobierno central en colaboración con la Junta”, expuso Mujica, Jr., en una misiva.

“Cualquier aumento salarial para empleados de confianza implementado fuera del proceso presupuestario y sin la aprobación previa de la Junta sería contrario a la autoridad fiscal y presupuestaria de la Junta establecida bajo PROMESA. Por lo tanto, y de conformidad con la Sección 104(c) de PROMESA, la Junta solicita que, a más tardar el 12 de abril de 2024, la OGP envíe todas las transacciones de personal para empleados de confianza que hayan sido aprobadas en los últimos 180 días por la Agencia”, añadió.

“La JCF espera continuar trabajando con la OGP para tener sistemas financieros adecuados que puedan proporcionar total visibilidad y garantizar controles financieros y fiscales”, culminó la comunicación.