CGE de la IUPI repudian que administración no cuente con plan de acción ante fallos del sistema eléctrico

El Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (CGE-RP) repudió esta mañana que la administración de la institución educativa no tenga “respuestas proactivas” y “carezca de un plan para atender situaciones de emergencias” ante los fallos del sistema eléctrico.

Según informaron mediante declaraciones escritas, ayer, lunes, mientras el estudiantado comenzaba a llegar al recinto riopedrense, se toparon con un campus a oscuras, ya que por tercer año consecutivo sufren de una avería eléctrica.

La administración de la IUPI se dirigió, por primera vez, a la comunidad universitaria sobre este particular el lunes a las 4:00 p. m., tras nueve (9) horas de comenzado el periodo lectivo, mediante una comunicación oficial que explicaron “carece de información y transparencia”.

“La falta de comunicación al estudiantado y docentes ha creado incertidumbre provocando que les estudiantes se personaran al Recinto e incluso tomaran exámenes a oscuras. La carta circular salió a destiempo y sin la información que la administración nos prometió que brindarían”, indicó Miguel Marín-Fuster, presidente del CGE-RP.

Agregó que dentro de esa información se detallarían los edificios afectados, la situación de les residentes de Plaza Universitaria, la relocalización de les estudiantes internacionales y los daños causados a la subestación eléctrica.

Además, aseguraron que, al igual que durante las averías eléctricas ocurridas el 13 de marzo de 2022, 6 de abril de 2022, 9 de abril de 2023 y, ahora, el 8 abril de 2024, el personal de Rectoría tomó decisiones “a puerta cerrada, sin brindar la información adecuada a la comunidad universitaria”.

Pese a los esfuerzos realizados por el CGE-RP para otorgar una moratoria, la Carta Circular publicada no le otorga al estudiando una extensión para la entrega de exámenes y trabajos. En su lugar, establece que “no se podrán penalizar a los estudiantes por los cursos afectados el 8 de abril”.

“Me resulta inquietante que la Circular invite al profesorado a no penalizar a les estudiantes por los cursos de ayer sin un plan de acción para los días posteriores al receso académico. Demostrando que no se consideraron las repercusiones que enfrentaría nuestro estudiantado al dejarlo desprovisto de una protección real por la ambigüedad de la ordenanza”, destacó la representante ante la Junta Administrativa, Will Gómez Ortiz.

Gómez Ortiz enfatizó que esta problemática “debe ser un grito de alerta al darnos cuenta de que, a pesar de múltiples oportunidades, la administración no ha sido capaz de manejar averías eléctricas de manera efectiva”.

Sin embargo, comentaron que esta situación no solo afecta a estudiantes del Recinto de Río Piedras.

“Es meritorio recalcar que las residencias de Plaza Universitaria no sólo acogen al estudiantado de nuestro recinto, sino también a los de Carolina, Ciencias Médicas y Bayamón. Así como, a los estudiantes internacionales que no tienen familiares en la Isla a los que acudir”, expresó la residente de Plaza Universitaria, Julibeth Padilla Martínez, quien además es la representante alterna ante la Junta Administrativa.

“Estamos en la mayor disposición de sentarnos en la mesa de diálogo junto a la administración para elaborar un plan de acción que tenga como prioridad el bienestar físico, emocional y académico de nuestro estudiantado”, concluyó el presidente Marín-Fuster.