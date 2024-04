Reconocen al ingeniero Pepe Izquierdo con la medalla Luis Muñoz Marín

En una ceremonia que destaca la contribución invaluable de ciudadanos a nuestra isla, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, reconoció la trayectoria y el legado de José Izquierdo Encarnación como un líder en el servicio público y en el ámbito privado al entregarle la Medalla Luis Muñoz Marin.

La dedicación de Izquierdo Encarnación a la ingeniería puertorriqueña, su visión para el desarrollo sostenible y su compromiso con el progreso de Puerto Rico fueron cualidades destacadas para la entrega de esta distinción.

“La vida y trabajo de Don Pepe Izquierdo son testimonio de una contribución importante al bienestar y desarrollo de Puerto Rico. Su dedicación incansable, tanto en el servicio público como en el privado, su visión para el desarrollo de nuestra infraestructura, y su liderazgo son ejemplares. Nos recuerdan los valores más altos que busca exaltar este importante reconocimiento”, expresó Ortiz González.

La Medalla, se institucionalizó en el año 1997 y ha sido conferida desde entonces a figuras como ex gobernadores, ex jueces, ex funcionarios públicos, legisladores y líderes de la comunidad.

“Pepe ha sido una figura central en el avance de la ingeniería puertorriqueña. Como Ingeniero Distinguido, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y miembro honorario del American Concrete Institute International, ha marcado la diferencia. Su labor en el servicio público, incluyendo roles cruciales como secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y como secretario de Estado, ha sido fundamental para el progreso de nuestra isla. Reconocemos en él no solo a un profesional destacado y un servidor público ejemplar, sino también a un ciudadano profundamente comprometido con los ideales de servicio, innovación y dedicación a nuestra patria”, continuó diciendo el líder de la Pava.

Ortiz González finalizó diciendo ‘‘Pepe Izquierdo representa esa generación que, con esfuerzo y dedicación, mantuvo viva la visión de Luis Muñoz Marín. Pero hoy, la responsabilidad recae sobre nosotros. Nos toca a nosotros reconstruir, reimaginar y revitalizar nuestra patria, manteniendo firmes los valores de la puertorriqueñidad, la sensibilidad hacia las necesidades de nuestra gente y el compromiso con un gobierno propio, sostenido por el esfuerzo de su pueblo”.