Autobús que transportaba a estudiantes universitarios en Mississippi sufre accidente y deja a 11 heridos

Once personas resultaron heridas cuando un autobús que llevaba a estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur sufrió la ruptura de un neumático y chocó contra una barrera en Mississippi.

La policía de Mississippi informó que el conductor y un estudiante resultaron gravemente heridos y fueron llevados a hospitales por helicópteros, mientras que otros nueve estudiantes fueron llevados en ambulancias, tras el hecho ocurrido el viernes.

Los 56 pasajeros eran miembros de la fraternidad Sigma Phi Epsilon de la universidad e invitados suyos, que viajaban a Nueva Orleans para un evento.

La policía dijo que la conductora, Tina Wilson, de 55 años y de Roebuck, Carolina del Sur, iba dirección oeste en la carretera interestatal 10 cerca de Bay St. Louis cuando se le perforó un neumático y el autobús chocó contra una barrera de concreto.

El jefe de la policía de Bay St. Louis, Toby Schwartz, indicó que el autobús siguió andando en dos ruedas hasta que Wilson logró nuevamente nivelarlo.

Wilson “usó cada toda la fuerza de su cuerpo para sujetar ese volante suficiente tiempo a fin de lograr que el autobús regrese a la vía”, expresó Schwartz al Sun Herald de Biloxi.

El parabrisas se rompió y Wilson salió expulsada cuando el autobús regresó a la carretera. Un estudiante, Paul Clune, entonces corrió y tomó el volante, dijo Schwartz. Clune trató de mantener el control hasta que el autobús finalmente frenó, reportó WLOX-TV.

“Si ese autobús se hubiera volcado, sería mucho peor”, comentó Schwartz. “Fue la conductora y ese estudiante los que salvaron a esos chicos. Esa chofer de autobús es un héroe increíble”.

Los alumnos que salieron ilesos fueron llevados en autobús a otro lugar, y de allí llevados a Nueva Orleans. La carretera interestatal estuvo cerrada durante horas.

Un vocero de la Universidad de Carolina del Sur dijo que no tenía ninguna actualización del caso el sábado.

La policía investiga el accidente del autobús, que es propiedad de Dixon Motor Xpress, una compañía de Chester, Carolina del Sur.

El propietario Owner Todd Dixon dijo al The State of Columbia el sábado que fue algo “sumamente raro” y que su compañía no ha tenido ningún otro accidente desde que fue creada en el 2019.