Inauguran en Puerto Rico la Conferencia Mundial de Educación Transformadora

Educadores de 23 países inauguraron esta semana la Tercera Conferencia Mundial de Educación Transformadora, evento organizado por el centro de educación alternativa Nuestra Escuela, que se celebra por primera vez en la Isla para exponer cómo las oportunidades educativas pueden contribuir con soluciones sostenibles de equidad para erradicar la desigualdad social en las naciones en desarrollo.

Durante tres días se extenderá la Tercera Conferencia Mundial de Educación Transformadora (WCTE, por sus siglas en inglés) en la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Desde sus respectivas visiones culturales y experiencias nacionales en distintos continentes, los profesores invitados a través de charlas, paneles y talleres tienen la misión de repensar la educación transformadora en el siglo 21. En la agenda de la conferencia se discutirán temas como la educación económica, la enseñanza de las ciencias, el “bullying”, las artes en la educación, la interculturalidad, Ecopedagogía y cultura de paz, la educación comunitaria, la perspectiva de género, experiencias escolares de estudiantes inmigrantes y un currículo de emprendimiento para la transformación social global.

El evento de WCTE inició en 2018 en Kenia, África. Nuestra Escuela y la Alianza para la Educación Alternativa son los anfitriones de esta tercera conferencia en Puerto Rico, que es coauspiciada por el Instituto Global de Educación Transformadora (GITE, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Puerto Rico, entre otras organizaciones.

“¿Quién ha vivido cualquier forma de violencia o crimen en su propio cuerpo alguna vez? ¿Quiénes alguna vez lloraron de indignación ante las injusticias del mundo? La educación debe ser integral y considerar todos los aspectos en la vida de un ser humano”, expresó Ana Yris Guzmán, presidenta ejecutiva de Nuestra Escuela, al iniciar su Conferencia Magistral “Educación para la Libertad: Camino hacia una Transformación Profunda”.

Guzmán destacó que, según datos de UNICEF, que 1,200 millones de niños y niñas viven en condiciones de pobreza multidimensional en todo el mundo; casi 600 millones de niños y niñas no alcanzan los niveles mínimos de lectura; 35 millones de niños y niñas sufren desnutrición aguda grave; todos los días 14,000 niños y niñas menores de cinco años mueren por causas evitables, como las enfermedades diarreicas y el paludismo. “Razones profundas para trabajar en transformar la educación”, manifestó.

En su Conferencia Magistral, Guzmán relató como ejemplo la historia de Miosoty, estudiante egresada de la institución para quien la educación recibida fue una oportunidad, ya que lleva 20 años laborando en Nuestra Escuela como enfermera y, tras el huracán María, fue un pilar dando servicios a la comunidad. Comentó cómo desde su fundación, Nuestra Escuela ha atendido a más de 2,000 familias, el 79% de los estudiantes continuó estudios post secundarios y más del 88% ingresó al mundo del trabajo. Indicó que Nuestra Escuela, que inició para jóvenes que abandonaban el sistema escolar, tiene una retención de estudiantes de 93%. “Que cada niño y niña tenga la oportunidad de sentirse amado y respetado en el salón de clases. Porque eso es lo que va a transformar su educación y ellas y ellos transformarán el mundo”, concluyó Guzmán.

El tema de la conferencia educativa de este año es “Educación Transformadora en las Américas”. En la conferencia hay una fuerte representación de países de las Américas: Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, México, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos y Canadá. También hay representantes de Países Bajos, Camerún, Kenia, Ghana, Tanzania y Gaza (Palestina).

Michael T. Ndemanu, de Camerún y profesor en Ball State Universiy en Indiana, fundó la Conferencia Mundial de Educación Transformadora junto al profesor peruano Serafín Coronel Molina y el profesor estadounidense Daniel Baron para aportar a una educación capaz de transformar realidades de opresión y desigualdad en países del continente africano. El proyecto es una plataforma para que educadores desde educación preescolar a educación universitaria compartan ideas y prácticas educativas que puedan contribuir a presentar soluciones sostenibles a problemas sociales. Ndemanu, junto a Coronel Molina, expusieron hoy al público en la UPR sus ideas en la Mesa Redonda “Reimaginando la visión, misión y actividades del GITE”.

Para la primera WCTE en 2018 en Kenia, en la que participaron educadores del mundo entero, quisieron invitar un proyecto educativo que pudiera demostrar con sus prácticas esa educación transformadora. Por referencia de educadores en Estados Unidos, identificaron a Nuestra Escuela en Puerto Rico como ese proyecto, para lo cual invitaron a Justo Méndez Arámburu, cofundador de Nuestra Escuela, a ofrecer una Conferencia Magistral en la primera WCTE, mientras que Ana Yris Guzmán Torres ofreció una Conferencia Magistral en la segunda edición, celebrada en Ghana.

Méndez Arámburu, ahora coordinador general de la WCTE este año, manifestó que en este evento en Puerto Rico “estaremos dialogando, aprendiendo, enseñando cómo avanzar en una educación capaz de construir un mundo sin desigualdad, de equidad, de desarrollo sostenible, descolonizado e inclusivo, un mejor mundo”

Entre las charlas de la conferencia están: “Tres miradas sobre Hostos y la educación transformadora” por la Comisión Nacional Hostos 180; “Vigencia de la propuesta de la Confederación Antillana”, por representantes de Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica; “Educación o escolarización: Confusión inadmisible”, por Carlos Calvo Muñoz, de Chile; “Transformation Education in Africa: Teaching Equality in an unequal society”, por Kennedy Omondi Oronjo, de Kenia.