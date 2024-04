Estos municipios podrían quedarse sin electricidad por 12 horas este viernes

La empresa LUMA Energy anunció este viernes, que sectores de varios municipios de la isla se pueden quedar sin el servicio de energía eléctrica por espacio de hasta 12 horas. Esto por trabajos de mejoramiento y mantenimiento.

Las labores incluyen fortalecimiento de postes, sustitución y arreglos de líneas eléctricas y equipo, la eliminación de vegetación y la ejecución de otras reparaciones.

Las actividades pueden provocar que los clientes se queden sin luz una cantidad de horas bastante prolongadas.

LAS MARÍAS

Entre 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Bo. Maravilla Norte, Parcelas Laverne, Parcelas Guacio, Bo. Furnias, Carretera 4406 Bo. Anones, Fábrica Hunca Munca, Carretera 108 Bo. Casey.

TOA BAJA

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Urb. Toaville, Calle Júpiter.

PATILLAS

Entre 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en: Urb. Portal de Jacaboa, Jacaboa, Los Ríos, Higuero.

AGUADA

Entre 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en: Carretera PR-4030, Bo. Laguna.

MAUNABO

Entre 9:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en: Bo. Quebrada Arena Sectores Apolo 11 y Sector Lebrones.

GUAYNABO

Entre 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en: Sub. 1995 CDT Guaynabo, Sub. 1966 Mets Pavilion y Sub. 1965 Bellas Artes.

GUAYNABO

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Urb. El Álamo Bo. Frailes, Parkville lerrace.

NARANJITO

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Comunidad Susín Vázquez, Carr. 164, Sector Los Peluza

TRUJILLO ALTO

Entre 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en: Urb. Fair View, Urb. Portal de los Pinos, Urb. Fair View, C/Fray Antonio Marchena, C/44, C/46, C/45, C/Francisco Zúñiga, C/Melchor Maldonado, Urb. Terrazas de Fair View

PONCE

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en: Urb Glenview Gardens, Urb Jacaranda, Sector Cañitas, Casa del Obispado de Ponce, Villa Dos Ríos, Río Chiquito, Sec La Coquí, Bo. Portugués, Bo. Tibes Sec. Pandura.

PONCE

Entre 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en: Casco Urbano Ponce, Comunidad El Tamarindo, Calles 5, 4, 3, 2, Mercurio, Venus, San Rafael, San Antonio, Miramar, Magnolia y Central Tamarindo

AGUADILLA

Entre 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en: Borinquen Golf Club, Edu. Escuela Friedrich Froebel Bilingual School, Sect. Los Círculos, Urb. Las Villas, Urb. Base Ramey, Urb. Base Ramey, Urb. Base Ramey, Urb. Base Ramey, CMPG. Coast Guard, Come. Punta Borinquen Shopping Center, Edu. Ramey School, Edu. Universidad de Puerto Rico Recinto de Aguadilla, Sect. Los Círculos, Urb. Base Ramey.