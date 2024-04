Políticos reaccionan a Mensaje de Situación del Estado

Tras el cuarto mensaje de situación del Estado del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, ofrecido esta tarde desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes, varios políticos reaccionaron a los temas que abordó el primer ejecutivo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez criticó en la noche del martes, al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia por el uso del nuevo estribillo “Porque estamos haciendo lo que no se había hecho por años”.

“Si analizamos responsablemente el estribillo que utiliza consistentemente el gobernador durante todo su mensaje y lo que la gente reclama allá afuera, podemos adjudicar que la obra no se ve. Y con los propios números del gobernador presentados en la noche de hoy se reconoce que sobre el 97 por ciento de los proyectos necesarios para la recuperación no están realizados, solamente un tres por ciento… con un estribillo no se resuelven

Recomendados

“No ha podido ejecutar. No ha podido bajar la luz, no ha podido invertir el dinero billonario que hay sin precedentes en esta administración y podemos adjudicar, por las veces que lo repitió, que la obra no se ve”, añadió.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, expresó: “Después de cuatro mensajes de situación de estado, nada. Recuperación, incompleto. Infraestructura que sigue destruida. Más del 80 por ciento de los proyectos de recuperación se encuentran etapas de diseño y planificación. Tres por ciento solamente completados y el resto en otras etapas intermedias. Los alcaldes siguen enfrentando obstáculos de esas propias agencias y enfrentan las acciones discriminatorias de su gobierno contra alcaldes que no son de su partido. Carreteras y estructuras deterioradas. Y miles de millones para reparar el sistema eléctrico que no se ven”.

“En fin. El gobernador no ha podido convencer ni a su propio liderato de que el país va por buen camino. El país no le va a creer ni al gobernador ni a su partido, el cuento que le ha querido presentar hoy a los puertorriqueños. Hoy el gobernador aquí, aplaudido por su partido, en presencia de la comisionada residente, ha intentado engañar una vez más al pueblo de Puerto Rico. No lo van a lograr. Hoy fuimos testigos de otro mensaje vacío, contradictorio e irreal. El tiempo se les acabó”, concluyó.

Mientras que el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, aseguró que el mensaje del gobernador, en lugar de ser un mensaje de situación de Estado y de las finanzas del Tesoro de Puerto Rico, se redujo a un mensaje de campaña político-electoral lleno de desaciertos y de ausencia de elementos esenciales”.

Dalmau señaló que los grandes ausentes del mensaje del gobernador fueron los jóvenes “en particular, la ausencia o la falta de mencionar la Universidad de Puerto Rico y la urgencia de proteger el presupuesto del primer centro docente del país, de adoptar políticas públicas que integren a la Universidad de Puerto Rico y sus 11 recintos a la función pública y a las entidades privadas, que permita el desarrollo de nuestros jóvenes y atender sus necesidades apremiantes, para así, evitar que se tengan que ir del país”.

“Además, en el contexto de los adultos mayores, el gobernador obvió mencionar el efecto dañino que han tenido las políticas de la Junta de Control Fiscal con respecto a los elementos del retiro y las pensiones de nuestras personas mayores en el país. Y, en ese sentido, se ha condenado a una generación de personas mayores a la pobreza profunda, lo cual afecta enormemente lo que deberían ser sus años con calidad de vida”, continuó.

El candidato a la gobernación por el PIP añadió: “En tercer lugar, con respecto al desarrollo económico, el gobernador fundamentó sus proyectos en lo que son fondos no recurrentes que dependen de otras asignaciones que no están en sus manos y, por lo tanto, el gobernador no fue capaz de presentar un plan de desarrollo económico para Puerto Rico que fuese autosostenible, que garantice unos fondos recurrentes, no solamente para nuestro fisco, sino para nuestra economía”.

“Finalmente, en cuanto al tema del estatus, habiendo sido Comisionado Residente cuatro años y Gobernador por tres años y tres meses, tristemente su única iniciativa notable ha sido la caricatura de seis personas paradas frente al Congreso con cartulinas dibujadas con crayola, denotando que en el tema del estatus el gobernador usa la estadidad como carnada electoral, pero no tiene voluntad ni vocación para la descolonización. Mi compromiso, para los que tienen la esperanza de un país justo y próspero, en contraste a este mensaje del gobernador, es continuar con lo que es mi deseo y aspiración de un gobierno limpio, eficaz y, al mismo tiempo, promover un proceso de autodeterminación que sea democrático y que sea serio”, concluyó Dalmau.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, reaccionó al mensaje del gobernador asegurando que “la verdad es que su administración ha tenido recursos históricos en todas las áreas que afectan a los puertorriqueños. Pero la realidad es que nadie en la calle siente que su calidad de vida haya mejorado. Ni el sistema energético ha mejorado, ni los servicios de salud, ni la seguridad, ni la educación ni mucho menos el acceso a vivienda. El pueblo vive en un país y el gobernador vive en otro”.

Para Hernández Ortiz, el gobernador dice que está haciendo lo que por años no se hacía.

“Me imagino que está incluyendo en su estribillo político a la administración PNP del cuatrienio pasado también. En el mensaje emitido hoy ante la Asamblea Legislativa, tampoco hubo esperanza para los municipios. Tal parece que atrás quedó su falsa promesa de garantizar los servicios esenciales que brindan y ni hablar de su compromiso con la descentralización. La buena noticia es que este fue su último mensaje como gobernador y que en noviembre trazaremos juntos una nueva ruta para el país”, finalizó.

Mientras que Jenniffer González Colón, aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), cuestionó que el primer ejecutivo no haya presentado acciones “firmes y definitivas” para resolver el estatus político de Puerto Rico.

“El gobernador ha sido tímido en la solución del estatus político colonial. Esta noche, el gobernador debió anunciar la celebración de un plebiscito de estatus político -simultáneo con las elecciones generales del próximo noviembre- para reafirmar el mandato electoral del pueblo de Puerto Rico que, en el Plebiscito de 2020, le reclamó por mayoría absoluta al Congreso federal la igualdad política con la Estadidad. No hay razón, ni excusa, para que, a estas alturas, no se haya convocado este plebiscito. Ese plebiscito debe ser con alternativas de estatus políticas No Coloniales y No Territoriales, según el proyecto de ley federal aprobado en el Congreso en diciembre de 2022″, sentenció la aún comisionada residente en Washington D.C. mediante declaraciones escritas.

Colón González además informó que consiguió otro coautor a su medida para descolonizar a Puerto Rico, la representante republicana por el estado de Nueva York, Claudia Tenney.

El H.R.2757, Ley de Estatus de Puerto Rico, de coautoría de la aspirante a la gobernación, cuenta con respaldo bipartita en la Cámara de Representantes. Ese proyecto es el mismo texto de la medida histórica aprobada en la Cámara baja federal en diciembre de 2023.

“La Ley 165-2020 fue aprobada por la Legislatura para hacer valer la voluntad del Pueblo a favor de la estadidad en el plebiscito de 2020 y le otorgó al gobernador el poder de tomar las medidas que fuesen necesarias dentro del marco de un “fin público”, incluyendo el contratar, asignar, reasignar, obligar o dedicar recursos públicos y convocar las votaciones que sean necesarias para hacer valer esa voluntad electoral. A la fecha de hoy, el gobernador no ha ejercido ninguno de los poderes que le faculta la Ley 165 y no mencionó acción alguna en su Mensaje de Estado”, agregó González Colón.

Asimismo, la aspirante a la gobernación afirmó en entrevista con la prensa que el primer mandatario habló en el Mensaje sobre los logros a nivel estatal y no lo que ha logrado la Adminsitración en la capital federal. Además, resaltó que en el mismo discurso admite que faltan más de 4,000 obras por completar, validando su planteamientos de que “hay mucho por hacer” y que el Pueblo no ve la “inversión” de los millones de dólares que menciona.

Adicional, resaltó que Pierluisi Urrutia no habló sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE) y cómo reducirá el impacto en la factura de la luz en el bolsillo de los puertorriqueños por los próximos 35 años. Subrayó que tampoco bordó el apagón que dejó a miles sin luz la pasada semana, ni las plantas eléctricas que se convertirán a gas natural.

“Han pasado ya más de seis años desde el Huracán María y no podemos seguir hablando que estamos bien energéticamente cuando hemos visto que nuestro sistema es sumamente frágil, y no hemos llegado a la temporada alta de demanda energética, que es en verano”, sentenció González Colón.

Mensaje de Situación del Estado: Reconstrucción, Infraestructura y Avances económicos

El cuarto mensaje de situación del Estado del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, ofrecido esta tarde desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes, abordó los avances económicos que encaminan a un gobierno post-PROMESA

Al discurso– emitido en el marco previo a la contienda primarista de su partido político– asistió su contrincante en la carrera a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, así como el senador Juan Zaragoza y el representante Jesús Manuel Ortiz, ambos precandidatos a dicho puesto por el Partido Popular Democrático (PPD).

Sin embargo, estuvieron ausentes los jueces del Tribunal Supremo, quienes más temprano emitieron un comunicado explicando que “la situación histórica actual entre las ramas de gobierno hace incompatible la comparecencia de los miembros de ese tribunal a la Cámara de Representantes”. Esto a consecuencia de que el reclamo por parte del grupo de magistrados por un aumento salarial ha sido obstruido por el presidente del cuerpo cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

En su mensaje, el primer ejecutivo adelantó que se asignarán fondos adicionales para los adultos mayores, trabajadores sociales, cuido de niños, más residencias médicas, la descentralización del sistema educativo, la salud mental, la lucha contra la violencia, los aumentos concedidos a los servidores públicos y el mantenimiento de la infraestructura, entre otros.

Señala economía fortalecida: Empleos, Turismo y Agricultura

“El estado de nuestra economía está fuerte y progresando. Dejamos atrás la quiebra gubernamental. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones financieras y nuestras pensiones, hemos publicado cuatro estados financieros auditados y estamos a punto de publicar el quinto, lo que nos acercará a la meta de estar al día con nuestra información financiera y así sentar las bases para un futuro cercano sin la Junta de Supervisión”, expresó el primer mandatario.

En el tema de la reconstrucción económica, el gobernador señaló el aumento sin precedente en empleos, de un 13 por ciento en los pasados tres años, y la tasa de desempleo histórica, que hoy día se encuentra en 5.7 por ciento.

De igual forma, este destacó el aumento de 6.5 por ciento, desde 2022, en las exportaciones de bienes desde Puerto Rico.

Sobre la industria turística, Pierluisi Urrutia enfatizó que, mientras “hay quienes les gusta criticar, los récords hablan por sí solos”, al tiempo que desglosó las hazañas en la cantidad de pasajeros y la demanda de alojamiento, con un alza de 48 por ciento respecto a los números prepandemia.

“El crecimiento que estamos viendo está ayudando a más boricuas a quedarse en Puerto Rico. Los incentivos que provee el gobierno para empresarios jóvenes, para mujeres y para pequeñas y medianas empresas continúan logrando la creación de nuevos negocios y el aumento de empleos en la Isla”, dijo el primer ejecutivo.

Pierluisi Urrutia también mencionó algunos de los avances en el sector agrícola, al resaltar las 14,000 cuerdas en nueva producción agrícola y la plataforma digital AgroPerfil, en la que los agricultores solicitan incentivos y servicios.

En cuanto al sistema de permisos, este comunicó que ya culminó el proceso que llevó a cabo la Junta de Planificación para desarrollar el nuevo Reglamento Conjunto. “Hace varios meses que el documento final está pendiente de la aprobación de la Junta de Supervisión y será promulgado en cuanto se apruebe”, indicó.

Además, el gobernador celebró las mejoras tecnológicas en las plataformas digitales de las agencias gubernamentales. “Esos esfuerzos se unen a las mejoras tecnológicas para gerenciar los recursos del gobierno, la preparación para transicionar del PAN al SNAP, y la creación de la Oficina de Planificación de Servicios y Recursos Federales en la Oficina de Gerencia y Presupuesto para mejorar el acceso a fondos federales a través de todas las agencias del gobierno”, expresó.

El presupuesto de este próximo año fiscal alcanzará los $13,602 millones, la cantidad más alta en nuestra historia, conforme al mandatario.

“Su desarrollo responsable, así como la eficiencia que hemos demostrado en los últimos tres años, nos están encaminando al gobierno post-PROMESA, con presupuestos balanceados, estados financieros al día, deuda reestructurada y reservas para mitigar futuras emergencias. Nuestra estabilidad fiscal está demostrada y mantenerla es esencial para nuestro futuro”, aseguró.

Reconstrucción de infraestructura: Hospital de Vieques, Carreteras y Transportación

Pierluisi Urrutia inició su discusión sobre la reconstrucción de la infraestructura en la isla con actualizaciones en cuanto a los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Ya tenemos 2,900 proyectos completados, y 9,500 obras encaminadas, de las cuales 4,432 están en etapa de diseño para una inversión de $4,800 millones, y 4,819 están en etapa de construcción, con una inversión de $5,100 millones”, sostuvo.

“Por conducto de COR3, que está haciendo una labor ejemplar, particularmente con su innovador programa de adelanto de capital, hemos desembolsado $8,900 millones de fondos de FEMA para obras permanentes por todo Puerto Rico”, continuó.

Sobre el Hospital de Vieques, este destacó que se han encaminado esfuerzos, con una inversión de $85 millones, que ya está en construcción.

“Esperamos que sus servicios de diálisis estén en funciones para el mes de septiembre de este mismo año. Y es que nuestros queridos viequenses, que tanto han esperado por esto, tendrán una facilidad adecuada, moderna y resiliente para recibir el cuidado que merecen”, estableció.

Además, comunicó que se construirá un hospedaje de primera calidad para que médicos, enfermeras, maestros y policías tengan un lugar adecuado para pernoctar cuando están designados a dar servicios en la Isla Nena. “Me place anunciarles que ya se completaron los diseños conceptuales para este proyecto y su construcción debe comenzar antes de finalizar este mismo año”, dijo.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en este momento, tiene más de 100 proyectos activos por todo Puerto Rico, con una inversión de $1,500 millones de fondos de FEMA, CDBG- DR, ARPA, el Fondo Rotatorio y fondos propios.

Sobre el dragado de Carraízo, el gobernador señaló que, con una inversión de $107 millones, se impactarán las vidas de más de 170 mil familias puertorriqueñas.

También, destacó el proyecto de $85 millones para el Barrio Espino de San Lorenzo, “que sus residentes han esperado por tanto tiempo”, y la obra de la nueva tubería para la zona de Combate y Puerto Escondido en Cabo Rojo, que le proveerá agua potable a residentes que no contaban con servicio de la Autoridad.

Referente a los trabajos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el primer ejecutivo informó que actualmente tiene 654 obras en proceso con una inversión de $1,000 millones.

“Asimismo, se están culminando los trabajos del Puente Atirantado en Naranjito, que desde el 2008 tenía obvios defectos en su construcción. Las personas que transitan en el área pueden constatar cómo ha mejorado, pues ya están utilizando dos carriles totalmente reparados que sirven en ambas direcciones. Y esperamos que los cuatro carriles estén en operación entre agosto y septiembre”, afirmó.

En cuanto al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) este resaltó que, cuando entró al poder en 2021, la agencia solamente tenía $3.5 millones de presupuesto para mantenimiento.

“A eso le hemos dado gran prioridad, invirtiendo sobre $353 millones en proyectos para la rehabilitación de 318 vías públicas, de los cuales $100 millones son en acuerdos con nuestros alcaldes y alcaldesas”, aseveró.

Mientras comunicó que, en menos de seis meses, más de 1.2 millones de conductores ya cuentan con su Marbete Digital, aprovechó el evento para anunciar que, este mes, iniciarán un proyecto llamado RADAR Vial.

Se trata de una función nueva en CESCO Digital, donde los ciudadanos podrán avisarle, al DTOP, de problemas en las carreteras estatales, tales como semáforos dañados, hoyos peligrosos, problemas de seguridad en algún puente o deslizamientos.

Utilizando esta nueva función en la aplicación de CESCO Digital, podrán enviar fotos y la ubicación del problema para que el DTOP asigne un número de caso, bajo el cual luego le avisará al ciudadano cuando haya sido atendido.

Además, proveyó actualizaciones sobre proyectos prioritarios, como la culminación de la PR-10, que tendrá un costo de sobre $540 millones, y que ya pronto se adjudicará el contrato; la demolición del edificio donde construirán el nuevo Hospital de Trauma, que se proyecta para fin de año; y el embalse Valenciano, que se encuentra en diseño y en proceso de permisología federal.

“A esto le añado otros proyectos importantes encaminados como el nuevo terminal de lanchas en Ceiba con una inversión de $40 millones, las mejoras en el puerto de San Juan, y el dragado y las obras del Caño Martín Peña”, expresó.

En temas energéticos

Sobre la reconstrucción del sistema energético, Pierluisi Urrutia especificó que están en curso 169 proyectos en etapa de construcción, con una inversión de sobre $900 millones, y 37 proyectos de gran escala, que ya están en proceso avanzado de diseño con una inversión de $1,350 millones adicionales.

“Además, hemos apoyado la instalación de sistemas solares individuales, y ya son 110 mil los conectados a nuestra red eléctrica. Ese número seguirá creciendo gracias a nuestros programas de vales para energía solar y baterías, al igual que los del Departamento de Energía federal”.

Referente al proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)– ahora en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain– el mandatario resaltó que el proceso de quiebra de la empresa está adelantado “y esperamos que pronto culmine para cerrar ese nefasto capítulo de su historia”.

Avances de proyectos de Vivienda

En cuanto a los proyectos con los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT que administra el Departamento de la Vivienda, Pierluisi Urrutia informó que hay más de 6,000 viviendas ya reparadas o reconstruidas y otras 3,000 están encaminadas bajo el Programa R3.

En adición, se han entregado más de 1,200 títulos de propiedad, un aumento de 90% de un año a otro, según el gobernador.

“Mi administración está haciendo la inversión más grande en nuestra historia en la construcción de unidades de vivienda de alquiler para personas de bajos a moderados ingresos. Hemos entregado sobre 850 unidades de vivienda por toda la Isla, 1,278 unidades adicionales están en construcción, y pronto comenzarán proyectos de 700 viviendas más, aumentando nuestro inventario de viviendas de alquiler por 3,500 unidades”.

Reconstrucción Social: Salud mental, Adultos mayores y Subsidios

Aunque brevemente, el primer ejecutivo se expresó sobre la corrupción en el gobierno, asegurando que las autoridades estatales y federales están haciendo todo lo que está a su alcance para investigar y procesar a todos los que le fallan al pueblo.

También, el gobernador abordó el tema de los planes Medicare Advantage y la transición del PAN al SNAP, enfatizando sus continuos esfuerzos en estos renglones.

Para mejorar los servicios de salud mental, este indicó que promueven activamente la Línea PAS de ASSMCA, están ampliando la cobertura de servicios de salud mental en el Plan Vital, estableciendo un centro de servicios de salud mental para menores en el antiguo Hospital HURRA de Bayamón, y construyendo un nuevo hospital psiquiátrico en Bayamón, así como un hospital de salud mental para el sistema correccional.

Pierluisi Urrutia anunció que el Departamento de la Familia estará aumentando los subsidios que se ofrecen a las personas que residen en centros de cuido prolongado del promedio de $1,300 a $1,900 mensuales.

“Asimismo, en busca de reducir la pobreza infantil, hemos aumentado los beneficios del PAN, y hemos promovido el crédito por trabajo, el cual este año puede llegar hasta sobre $7 mil dólares para personas que ganan hasta $48 mil anualmente”, expresó.

Los trabajadores que ganan más de $41,500 y no cualifican para el Crédito por Trabajo, en mayo, recibirán el incentivo económico que proveerán gracias al superávit logrado por el gobierno en el pasado año fiscal.

“Al menos 150,000 contribuyentes de nuestra fuerza trabajadora recibirán este incentivo, cuyo pago mínimo será de $200 y podrá llegar a miles de dólares”, adelantó.

Sobre el sistema de enseñanza público del archipiélago, el mandatario comunicó que, con la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional, en la que ya se han escogido las tres primeras regiones piloto, en el próximo año escolar ya tendrán una región que alcance la autonomía “que nos encaminará a lograr la descentralización de la educación en Puerto Rico”.

“Además, les anuncio que para nuestros estudiantes de educación especial proveeremos un coordinador por escuela que se asegurará de lograr eficiencias y el cumplimiento de cada Programa Educativo Individualizado”.

Sobre la criminalidad, este destacó que las autoridades no descansarán hasta que los asesinos del agente Eliezer Ramos Vélez enfrenten todo el peso de la ley, mientras resaltó que el año pasado culminó con menos de 500 asesinatos por primera vez en 40 años, una reducción del 30 por ciento desde el 2021.

A esos fines, se han reclutado 928 nuevos policías, así como 450 bomberos, además de paramédicos, rescatistas, y oficiales de corrección, conforme al gobernador.

El gobernador culminó su mensaje con un matiz partidista, pues declaró que “es solo con la Estadidad que podemos garantizarles a nuestras próximas generaciones que vamos a contar con el apoyo del gobierno de Estados Unidos sin discrimen y sin desigualdad”.

Más temprano, como parte de la movilización para el mensaje, una caravana de vehículos de campaña del liderato novoprogresista impactó el área de San Juan, “con una poderosa muestra del apoyo y vigor de la candidatura a la reelección de Pedro R. Pierluisi”, según las declaraciones del equipo de prensa del aspirante.

Edwin Mundo, director de campaña de Pierluisi Urrutia, informó que, a partir del mediodía, más de una docena de vehículos identificados con las campañas del gobernador, el candidato a comisionado residente William Villafañe, y de los líderes legislativos Thomas Rivera Schatz y Gabriel Rodríguez Aguiló, salieron del comité a recorrer varios sectores de San Juan hasta culminar en el lado sur del Capitolio.

Tanto la jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, como los jueces asociados no estuvieron presentes en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, debido a sus diferencias con el presidente del cuerpo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, en torno al aumento salarial que estos han exigido.

“Aunque la jueza presidenta y los jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico tienen gran deferencia y una relación de respeto con el gobernador y con el presidente del Senado, la situación histórica actual entre las ramas de gobierno hace incompatible la comparecencia de los miembros de ese tribunal a la Cámara de Representantes”, lee un comunicado por parte de los jueces del Supremo.

Aunque se entendía que la comisionada residente en Washington D.C.– y contrincante de Pierluisi Urrutia en la carrera a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP)– Jenniffer González Colón, se ausentaría al mensaje, la funcionaria estuvo presente.

El año pasado, González Colón no compareció; mientras que, en 2021 y 2022, la vicepresidenta del PNP asistió al tradicional evento.