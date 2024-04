Pierluisi responde críticas de JGO sobre plebiscito: “Esas críticas suenan como si vinieran de otros partidos”

El gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, aseguró hoy, miércoles, que la crítica de su contrincante y actual comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, sobre que no anunció una consulta de estatus en su Mensaje de Situación de Estado, se puede interpretar como que “tiró la toalla” con el asunto que está en cabildeo con el Senado de Estados Unidos.

”Bueno, vamos a ver, lo voy decir. Suena así. Pero yo prefiero, ustedes ya me conocen. Yo no caigo en esa tiraera. Pero suena así. No es el momento de básicamente decir vamos a convocar esta consulta y dar al traste con todos los esfuerzos que se están llevando en el Congreso. Bueno, yo no he descartado el convocar esa consulta. Lo que pasa es que como hay unas gestiones que se están haciendo ahora mismo. Mira lo que acaba de ocurrir ayer, se unió la senadora (por Nueva York, Kirsten) Gillibrand. O sea, a la vez que estás diciendo vamos a actuar, Senado, actúe. Es un poco, es muy inconsistente estar convocando una consulta. Y en este momento no descarto hacerlo más adelante”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

Según el gobernador, su estrategia sigue lo aprobado por la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Siempre lo he dicho. Estoy repitiendo lo que siempre he dicho. Ahora, no quiero llevar ahora mismo un mensaje encontrado. Estamos en gestiones. Queremos una vista pública. Tenemos un tremendo proyecto en el Senado. Ya tiene un número récord de senadores a su favor. Faltan los republicanos. Obviamente, yo me identifico con los demócratas. Es ahí donde yo he concentrado mis esfuerzos. A la comisionada le corresponde concentrarse en los republicanos. Esa ha sido la directriz de la Asamblea General del partido y el directorio del partido y yo estoy cumpliendo”, sostuvo.

En reacción al mensaje de Situación de Estado de Pierluisi Urrutia, González Colón su retadora en primarias, criticó que el Pierluisi Urrutia no anunciara la celebración de la consulta de estatus.

“No me sorprenden las críticas, porque estamos en un proceso de primaria y, claro, hay veces que esas críticas suenan como si vinieran de otros partidos, pero vamos a dejarlo ahí”, agregó el gobernador.

Ayer, martes, la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) aseguró que “el gobernador ha sido tímido en la solución del estatus político colonial. Esta noche, el gobernador debió anunciar la celebración de un plebiscito de estatus político -simultáneo con las elecciones generales del próximo noviembre- para reafirmar el mandato electoral del pueblo de Puerto Rico que, en el Plebiscito de 2020, le reclamó por mayoría absoluta al Congreso federal la igualdad política con la Estadidad. No hay razón, ni excusa, para que, a estas alturas, no se haya convocado este plebiscito. Ese plebiscito debe ser con alternativas de estatus políticas No Coloniales y No Territoriales, según el proyecto de ley federal aprobado en el Congreso en diciembre de 2022″, sentenció la aún comisionada residente en Washington D.C. mediante declaraciones escritas.

Colón González además informó que consiguió otro coautor a su medida para descolonizar a Puerto Rico, la representante republicana por el estado de Nueva York, Claudia Tenney.

El H.R.2757, Ley de Estatus de Puerto Rico, de coautoría de la aspirante a la gobernación, cuenta con respaldo bipartita en la Cámara de Representantes. Ese proyecto es el mismo texto de la medida histórica aprobada en la Cámara baja federal en diciembre de 2023.

“La Ley 165-2020 fue aprobada por la Legislatura para hacer valer la voluntad del Pueblo a favor de la estadidad en el plebiscito de 2020 y le otorgó al gobernador el poder de tomar las medidas que fuesen necesarias dentro del marco de un “fin público”, incluyendo el contratar, asignar, reasignar, obligar o dedicar recursos públicos y convocar las votaciones que sean necesarias para hacer valer esa voluntad electoral. A la fecha de hoy, el gobernador no ha ejercido ninguno de los poderes que le faculta la Ley 165 y no mencionó acción alguna en su Mensaje de Estado”, agregó González Colón.

Asimismo, la aspirante a la gobernación afirmó en entrevista con la prensa que el primer mandatario habló en el Mensaje sobre los logros a nivel estatal y no lo que ha logrado la Adminsitración en la capital federal. Además, resaltó que en el mismo discurso admite que faltan más de 4,000 obras por completar, validando su planteamientos de que “hay mucho por hacer” y que el Pueblo no ve la “inversión” de los millones de dólares que menciona.

Adicional, resaltó que Pierluisi Urrutia no se expresó sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE) y cómo reducirá el impacto en la factura de la luz en el bolsillo de los puertorriqueños por los próximos 35 años. Subrayó que tampoco bordó el apagón que dejó a miles sin luz la pasada semana, ni las plantas eléctricas que se convertirán a gas natural.

“Han pasado ya más de seis años desde el Huracán María y no podemos seguir hablando que estamos bien energéticamente cuando hemos visto que nuestro sistema es sumamente frágil, y no hemos llegado a la temporada alta de demanda energética, que es en verano”, sentenció González Colón.