Pierluisi lamenta molestia de los jueces del Supremo con “Tatito” Hernández

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia catalogó el miércoles como lamentable que los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico no asistieran al Mensaje de Situación como protesta contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

“Desafortunado, realmente es que toda esa controversia en cuanto a la paga de los jueces en Puerto Rico, me parece bien lamentable, es bien lamentable. He insistido, que se atienda el alza en los salarios de los jueces separadamente de cualquier otra alza salarial. Esa ha sido la tranquilla. Yo espero que antes de que culmine esta sesión el presidente de la Cámara reconsidere su postura”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Los jueces del Supremo lo dijeron bien claro en un comunicado de prensa que emitieron. No comparecieron porque están en total desacuerdo con la postura que ha asumido el presidente de la Cámara. Y expresaron su respeto tanto al presidente del Senado como a mí, lo cual yo agradezco. Bueno, es obvio que están muy disgustados con la situación. Yo no voy a entrar a juzgar si esa era la forma y manera de protestar lo que ha ocurrido, pero sé, me consta, que están muy disgustados”, añadió.

A pesar de que los jueces decidieron a través de recurso judicial que se le tenía que aumentar el salario, el proyecto de ley que permitiría el pago se encuentra en un Comité de Conferencia.

Hernández Montañez insistió en que atenderá el asunto luego de que concluyan las primarias en junio. El presidente cameral quiere que además de los jueces, se atienda la situación salarial de los legisladores, el gobernador y los secretarios de agencia.