Pedro Pierluisi sobre sentencia contra Oscar Santamaría: “Hubiera esperado una pena mayor”

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, reaccionó este miércoles a la sentencia del empresario Oscar Santamaría Torres, quien deberá cumplir 30 meses de cárcel, tras declararse culpable en noviembre de 2021, por un cargo de conspiración para sobornos y comisiones ilegales.

“Bueno, lo que puedo decir en cuanto a la sentencia, se parece a lo que dije en cuanto a la sentencia del exalcalde de Cataño. Este señor fue eje de todos esos actos de corrupción en múltiples municipios. Y aparentemente sí cooperó con las autoridades federales. Pero a mí me choca el término de la sentencia. Es decir, los dos años y medio que entiendo que se dispuso, que estará privado de su libertad, me choca porque entiendo que las guías permiten hasta cinco años para este tipo de delito. Claro, no tengo todos los elementos de juicio que tuvieron los fiscales y el juez o la juez al dictar esa sentencia, pero tengo que decir que, dada la gravedad de esos actos de corrupción, el impacto que tuvo en múltiples municipios, hubiera esperado una sentencia con mayor, con una pena mayor”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Santamaría Torres también deberá realizar 150 horas de servicio comunitario. Del mismo modo, tendrá que pasar tres años de probatoria, pagar una multa de 100 mil dólares y devolver seis millones de dólares.

El empresario tendrá que entregarse 30 días a partir de ayer.

A su salida del tribunal, la abogada del excontratista, María Dominguez, indicó que su cliente no le comunicó intención de apelar.

“Me parece que es una sentencia fuerte para una persona que cooperó a cabalidad, pero uno tiene que aceptar que el juez tiene toda la discreción de emitir sentencia”, expresó la licenciada, al mismo tiempo que aseguró que su cliente está tranquilo. “Él estaba preparado ya para eso”, añadió.

Asimismo, Dominguez aclaró que no hay una fecha límite para la restitución de los seis millones de dólares. “Eso es según él pueda ir pagando. Tiene que hacer un esfuerzo de buena fe de pagarlo, y él está comprometido a pagar”, dijo.

Santamaría Torres enfrentaba hasta cinco años de cárcel por esquemas de soborno relacionados con pagos y regalos a cambio de contratos para su compañía de recogido y disposición de basura, Waste Collection, así como sus empresas VIP Healthcare y Island Builders.

Durante la vista de sentencia, Dominguez destacó que este se encuentra arrepentido, se siente humillado y está profundamente avergonzado por sus actos.

La licenciada le sugirió al juez que le impusiera una sentencia de 12 a 18 meses de cárcel. A su vez, el fiscal federal Nicholas Warren Cannon pidió 18 meses de prisión para Santamaría Torres.

Arias Marxuach, previo a emitir su sentencia, expuso que “no fue un contrato ni un municipio; fueron múltiples”, mas reconoció que el empresario tuvo un papel importante al cooperar con las autoridades federales.

Por su parte, la esposa de Santamaría Torres, Noelia Santos, quien se mostró conmovida, utilizó su turno para interceder a favor de su marido, al narrar momentos en los que este ha ayudado a otras personas, y al dar fe de lo arrepentido que se encuentra.

Además, Santos estableció que, durante el proceso judicial, “se han dicho muchas verdades, pero también muchas mentiras, las cuales nunca fueron clarificadas”, y que se han publicado imágenes “denigrantes” que han afectado a su familia.

Tanto el excontratista como el exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado Montalvo testificaron, el año pasado, en el juicio del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, quien posteriormente fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.

Santamaría Torres y Delgado Montalvo tenían una estrecha amistad desde que los dos trabajaban en el Capitolio a principios de la década del 2000. Luego, cuando Delgado Montalvo fue electo como alcalde de Cataño, en 2016, Santamaría Torres acordó en realizar un esquema de sobornos.

Así, el empresario realizó pagos de 2 mill dólares semanales a Delgado Montalvo desde junio de 2017 hasta principios de 2021.

De igual forma, Santamaría Torres, en cada encuentro con el exalcalde convicto de Guaynabo, le entregaba un sobre con 5 mil dólares a cambio de contratos y conexiones con el municipio.

Los contratos que obtuvo el excontratista convicto, con municipios y agencias del ejecutivo, sumaron unos 117 millones de dólares.

Santamaría Torres comenzó a cooperar con las autoridades federales a partir del 3 de mayo de 2021.

En marzo de este año, Delgado Montalvo fue sentenciado a un año de cárcel. La decisión del juez se basó, en gran parte, en el rol que tuvo el exalcalde en las convicciones de otras 12 personas, al cooperar extensamente con las autoridades federales.