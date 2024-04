Departamento de Justicia evalúa llevar casos para recobrar dinero pagado a corruptos

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que el Departamento de Justicia evalúa radicar cargos por cobro de dinero contra personas convictas por corrupción, como es el caso de Oscar Santamaría Torres.

“Bueno, lo que puedo decir en cuanto a la sentencia, se parece a lo que dije en cuanto a la sentencia del exalcalde de Cataño. Este señor fue eje de todos esos actos de corrupción en múltiples municipios. Y aparentemente sí cooperó con las autoridades federales. Pero a mí me choca el término de la sentencia. Es decir, los dos años y medio que entiendo que se dispuso, que estará privado de su libertad, me choca porque entiendo que las guías permiten hasta cinco años para este tipo de delito. Claro, no tengo todos los elementos de juicio que tuvieron los fiscales y el juez o la juez al dictar esa sentencia, pero tengo que decir que, dada la gravedad de esos actos de corrupción, el impacto que tuvo en múltiples municipios, hubiera esperado una sentencia con mayor, con una pena mayor”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Aparte de eso, la restitución, veo con buenos ojos la restitución. Tú haces un comentario bien específico de a dónde van esos seis millones de dólares. No tengo la respuesta para ti en este momento, pero sé que el Departamento de Justicia de Puerto Rico está evaluando la posibilidad de cursar acciones de recobro de dinero, de los dineros mal habidos, de parte de personas que se les haya encontrado incursas en delitos de corrupción. Claro, el Departamento ha estado viendo, monitoreando todos estos casos, para ver cómo terminan para entonces decidir qué tipo de acción entabla, porque obviamente lo que haga el Departamento de Justicia local va a complementar lo que ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso es algo, eso es un trabajo que todavía está haciendo nuestro Departamento de Justicia y no ha concluido. Así que por eso no voy a decir más. En la medida que quede algo por restituir, pues quizás el Departamento de Justicia tome la decisión de entablar una acción ante los tribunales”, añadió.

El juez federal Raúl Arias Marxuach sentenció el martes a Santamaría Torres a dos años y medio de prisión federal por participar de un esquema de sobornos, deberá pagar una multa de 250 mil dólares, cumplir con libertad supervisada y realizar 150 horas de labor comunitaria.

Además, deberá restituir seis millones de dólares.