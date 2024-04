Tripulación del barco Deli que chocó en Baltimore todavía sigue a bordo: ¿Quiénes son y por qué no bajan?

La mayoría de los tripulantes del Dali son de la India y, uno de ellos, resultó herido cuando el barco, hace casi una semana, chocó contra el puente de Baltimore.

Tripulación del Dali

Aunque la tripulación salió “ilesa”, seis personas que estaban en el puente murieron por el impacto del derrumbe causado por el choque. Mientras se investigan las causas de la colisión, no se sabe aún hasta cuándo los tripulantes estarán en el buque Dali.

De 21 tripulantes, 20 provienen de la India. Según entes gubernamentales del país asiático, alrededor de que 315,000 indios trabajan en el área marítima.

Recomendados

Tripulantes ya tienen comunicación con el exterior, pero siguen en el buque

El miembro número 21 proviene de Sri Lanka, según la Guardia Costera de Estados Unidos. Un funcionario que investiga el choque informó que todos los tripulantes están con buena salud y el miembro herido solo requirió puntos de sutura.

Joshua Messick, director ejecutivo del Centro Internacional de Marinos de Baltimore, ha estado en constante contacto con los miembros.

Messick compartió con la BBC que ha tenido contacto con ellos a través de mensajes de WhatsApp. Sin embargo, según el director ejecutivo, los miembros están herméticos sobre su situación mientras se desarrolla la investigación.

¿Cuándo saldrán del barco?

“No le están diciendo gran cosa a nadie que haya estado en contacto con ellos”, afirmó Messick. “No tuvieron WiFi hasta el sábado y no sabían realmente cuál era la percepción del resto del mundo. No estaban seguros de si los estaban culpando o demonizando. Simplemente no sabían qué esperar”.

“También se encuentran en una situación muy delicada”, añadió. “Lo que puedan decir puede afectar a la empresa. Me imagino que les han aconsejado que mantengan un perfil bajo por el momento”.

Es muy poco probable que la tripulación abandone el Dali hasta que sea trasladado.