“Hoy va para la cárcel federal”: Comisionado de la Policía tras entrega de “C-Dobleta”

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa dijo en la noche del lunes que Luis Nomar “CDobleta” Isaac Sánchez, persona de interés tras el asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez, dormirá en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo, pues posee una orden de captura en la esfera federal.

“Mira, gracias a Dios Todo Poderoso, el trabajo de cada uno de mis policías, trabajos en equipos, con agencias federales, agencias municipales, que encuentran aquí conmigo, verdad, y a la ciudadanía. Esta persona, debido a la presión por parte de la Policía, que estamos en diferentes residenciales, estamos buscando en otros municipios. Como siempre digo, yo tengo dos policías, la uniformada que es prevención, y tengo una que nadie ve, que son las personas que hacen las intervenciones confidenciales, pues el resultado es que esta persona decidió entregarse con el agente José Vidró, de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía Puerto Rico. Está bajo la custodia de la Policía, la División de Homicidios de Carolina, se apresta ahora mismo a entrevistarlos relacionados al vil asesinato de mi policía, Eliezer Ramos Vélez. Esto no se detiene aquí, tenemos otras personas que sabemos que están involucradas en esto, y en tanto y en cuanto tengamos evidencia para sustentar el caso vamos a estar presentes”, declaró López Figueroa a preguntas de la prensa.

“Bueno, solo puedo decir que persona de interés, porque no puedo dar detalles del caso, porque a usted le interesa, a Puerto Rico le interesa, que este caso se pueda llevar a los tribunales. Pero sí te digo, que es persona de interés desde el principio, entendemos que tenemos que entrevistarlos relacionados a este hecho. Tiene una orden de arresto a nivel federal, se encuentra el personal de HSI aquí para diligenciar la misma. Así que, seguimos trabajando gracias a Puerto Rico, gracias a mis agentes que han dado todo por el todo en estos días, continuamos con este esfuerzo, y en un momento dado, se decidirá el proceder de la investigación”, añadió.

Recomendados

López Figueroa mencionó que continuarán su presencia en el residencial Sabana Abajo. “Bueno, voy a decir que faltan varios, porque no fue uno que el cometió el hecho, fueron varios, no quiero afectar el número, porque a partir de la investigación puede surgir otra persona, verdad, y no quiero que cualquier persona que represente en este momento a estos individuos, tenga algún argumento que pueda dañar el caso”, comentó.

“Estamos esperando análisis científico, tenemos material fílmico, tenemos confidencias, todo eso se va a corroborar ahora, y se va a establecer el vínculo de este individuo con el asesinato. Hoy va para la cárcel federal”, agregó López Figueroa.

Isaac Sánchez se entregó en el área del Coliseo Roberto Clemente, de manos de un abogado.

El agente Ramos Vélez, de 35 años de edad, adscrito a la Superintendencia de Operaciones Especiales del Cuartel General de la Policía, fue asesinado a balazos en la madrugada del pasado viernes, 29 de marzo, en la entrada del residencial Sabana Abajo, en Carolina.

Ramos Vélez, quien es el primer policía muerto en el cumplimiento del deber en el año 2024, llevaba 12 años de servicio en el Negociado de la Policía y le sobrevive un hijo.

De acuerdo a la investigación de las autoridades, éste salió de su turno de trabajo a las 4:00 de la madrugada, y mientras transitaba por el Expreso Román Baldorioty de Castro vio a unos sujetos en motora realizando disparos a un vehículo en marcha. El oficial procedió a darle seguimiento a los mismos llegando a la entrada del mencionado complejo de vivienda pública donde fue ultimado.