Expresidenta del Colegio de Médicos Cirujanos busca “rescatar” la organización

Con la meta de “rescatar” el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), la doctora Alicia Feliberti Irizarry anunció el martes su candidatura a la presidencia del organismo.

La especialista en Medicina de Emergencia, y quien actualmente ejerce como generalista, dijo que su segunda aspiración a la presidencia del CMCPR responde a la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que declaró inconstitucional el año pasado la colegiación compulsoria de los médicos del archipiélago.

La candidata expresó en entrevista con Metro Puerto Rico que, desde hace un año, la comunicación entre el colegio y organizaciones clave, como la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM), se ha lacerado, por lo que busca fortalecer lazos con figuras gubernamentales que regulan la medicina en el archipiélago. También espera mejorar relaciones con el gobernador, el secretario del Departamento de Salud y legisladores porque “ayudarán a conseguir algún tipo de legislación que nos ayude a los médicos”.

“Cuando presidí el Colegio de Médicos, mantuvimos buena comunicación con las autoridades estatales y federales, y logramos la aprobación de la Ley del Hogar Seguro, que protege la posesión y disfrute de la residencia principal contra demandas”, señaló.

Dentro de sus estrategias, busca robustecer servicios de representación legal y proveer seguros de incapacidad y de vida. La candidata mencionó que posiblemente el Colegio debe renegociar los términos de estos seguros porque son “por volumen” y alegó que más de una tercera parte no ha pagado la matrícula. “Volvamos a ese tipo de colegio abierto donde todo colegiado puede participar y recibir todos los servicios”, declaró.

Mientras, otro de sus objetivos principales es abogar para que los médicos primarios también gocen del beneficio de pagar una tasa fija del 4% de ingreso como beneficio contributivo, que actualmente solo aplica a especialistas y subespecialistas, para retenerlos y minimizar la disparidad de tarifas entre estos grupos.

“A mí me pagan $14 por un paciente de Reforma; sin embargo, al especialista, le dan $80. ¿Por qué tienes que tratar al médico primario tan ínfimo? Hay médicos que tienen entrenamientos, pero en su oficina, no hacen absolutamente nada porque no se los pagan. Es cuestión de uno sentarse a hablar. Es lo que queremos… que todos reciban una paga justa”, estableció. “Hay muchas situaciones que, con agresividad, no logras nada”, continuó.

Por su parte, la doctora Elivette Zambrana Flores, quien presidió la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico en dos ocasiones, se integra a la campaña de Feliberti Irizarry como presidenta de la Institución de Educación Médica Continua.

“El colegio está pasando por unos momentos de cambios y retos… La clase médica, somos una clase que estamos bastante atropellada y necesitamos estar unidos”, sostuvo. La reumatóloga pediátrica reforzó que, para tener mayor impacto en la industria de salud, se debe “tener buena comunicación y abordaje de respeto hacia nuestros colegas [sin] antagonizar(los)”.

A preguntas de este medio sobre la ejecución de la actual presidencia, indicó que “distintas personas tienen distintas maneras de negociar”, por lo que aseguró que “nos movemos hacia adelante con nuestra propia estrategia”.

Otros médicos que se integran a la campaña son los doctores Luis Alberto Echevarría, como secretario; Adrián Graham, como tesorero; y Roberto Gándara para dirigir la Fundación Médica. Filiberti Irizarry destacó al candidato por la vicepresidencia, el médico residente Gabriel Colón, quien es el primer residente en postularse a la directiva.

Abierta a los 7,800 colegiados que han pagado la cuota, la elección será el 21 de abril de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en la sede del colegio, en Río Piedras, para miembros de las regiones de San Juan, Carolina y Bayamón. Para médicos en las demás regiones, la elección se realizará en la Casa del Médico de Ponce, de Mayagüez y de Arecibo, así como en Humacao y Aguadilla.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.