Tiroteo entre policía de Haití y pandillas paraliza alrededores del Palacio Nacional

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Un intenso tiroteo estalló el lunes en el centro de la capital haitiana cuando la policía se enfrentó durante varias horas a los miembros de una pandilla en los alrededores del Palacio Nacional.

Los medios de comunicación locales indicaron que al menos un policía resultó herido de bala después de que él y otros agentes se vieran obligados a huir de un vehículo blindado que posteriormente fue quemado.

Decenas de personas quedaron atrapadas por los disparos en el centro de Puerto Príncipe, mientras que otras decenas consiguieron huir. Un hombre que no quiso dar su nombre porque temía por su vida dijo a The Associated Press que estuvo atrapado cinco horas hasta que la policía lo rescató.

“Fue el coche blindado el que nos cubrió (para que pudiéramos) abandonar la zona”, relató.

Un portavoz de la Policía Nacional de Haití no respondió mensajes en los que se le pedían comentarios.

Hace más de un mes, poderosas pandillas comenzaron a atacar infraestructura clave del gobierno. Han incendiado comisarías de policía, han disparado contra el principal aeropuerto internacional, que permanece cerrado, y han irrumpido en las dos mayores prisiones del país, liberando a más de 4.000 reclusos.

La violencia ha disminuido parcialmente en ciertas zonas desde que comenzaron los ataques el 29 de febrero, pero los disparos siguen escuchándose a diario.

Según la ONU, hasta el 22 de marzo han muerto al menos 1.554 personas y otras 826 han resultado heridas.

La situación obligó al primer ministro Ariel Henry a anunciar el mes pasado que dimitiría en cuanto se creara un consejo de transición. Henry, que se encontraba de viaje oficial en Kenia para impulsar el despliegue de una fuerza policial keniana, respaldada por la ONU, sigue sin poder regresar a Haití.