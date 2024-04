Policía confirma que CDobleta es persona de interés en el asesinato de agente en el residencial Sabana Abajo

El portavoz del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el teniente coronel Pedro Sánchez Vega, confirmó hoy, lunes, en entrevista con Metro al Mediodía que el exponente urbano Luis Nomar Isaac Sánchez, conocido artísticamente como “CDobleta”, tiene una sentencia de muerte en el bajo mundo y es objetivo de interés en el asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez, que se sucitó el pasado viernes en el complejo de vivienda pública Sabana Abajo, en Carolina.

“CDobleta” es el único que se encuentra prófugo de la justicia, luego de que el agentes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) llevaran a cabo el sábado cuatro órdenes de arresto en el residencial público Luis Llorens Torres tras un juez federal acusar Luis Nomar Isaac Sánchez “C-Dobleta”, Joshua Enrique Bula Cartagena, Kevin Manuel Bonilla Ramírez y Eli Yaniel Couvertier Pollock por posesión ilegal de armas de fuego. Este caso no es por el asesinato del agente, pero guarda relación, según confirmó la Policía a Metro Puerto Rico.

“En el caso particular de Luis Nomar Isaac, nosotros tenemos interés particular de entrevistarlo en relación al asesinato de nuestro compañero. En relación a las otras personas, es parte de una investigación. No tenemos dudas que son personas que pertenecen a una organización criminal, que tiene sus bases donde ocurrió el incidente (de Ramos Vélez) y en otros residenciales que hemos estado impactando. Y, como parte de esa pesquisa que corre paralela, no descartamos que la prueba que logremos levantar, que nos permita llevar los responsables de este incidente ante la justicia, guarden alguna relación con estos arrestos”, explicó Sánchez Vega.

En la madrugada del Viernes Santo, el agente Eliezer Ramos Vélez, fue asesinado en el residencial público Sabana Abajo, en Carolina. A eso de las 4:28 de la madruga, el hombre de 35 años se dirigía a su hogar, luego de prestar servicios a la uniformado, cuando vio cómo unos gatilleros a bordo de tres motoras y un vehículo todoterreno (four track) disparaban contra otro auto en la avenida Baldorioty de Castro, en San Juan. Posteriormente, el agente se dispuso a seguirlos y, al llegar a las inmediaciones del complejo de vivienda carolinense, lo ultimaron a balazos en el área del rostro y la cabeza. Acto seguido, lo despojaron de su arma de reglamento y su radio portátil de comunicación.

Por este crimen, están siendo señalados Daniel Junio López Vega, de 36 años; Angyoviel Omar Mercado Martínez, de 23 años; y Edwin Yadiel Flores Tavárez, de 48 años. Los tres tienen antecedentes penales en la esfera estatal, aunque sus casos no prosperaron.

“CDobleta” es natural del residencial Sabana Abajo. Incluso, fue visto en un video realizado por el influencer “Coreano Loco” hace unas semanas en el caserío, donde mostró su grillete después de ser arrestado a finales del año 2023 por posesión y portación de armas de fuego ilegales.

Ayer, domingo, el también llamado “El Diablo Blanco” acudió a sus redes sociales para expresarse sobre lo sucedido.

“Está cb no saben que más decir qué más inventar uno tratando de echar pa’ lante en la música quieren verme mal”, expresó en un corto escrito publicado en sus historias de Instagram.

En la entrevista con este medio, el teniente coronel detalló que hoy el NPPR se encuentra en el complejo de vivienda pública impactando a la comunidad con el fin de dar con el paradero de todos los imputados en el asesinato. Asimismo, reiteró que visitarán los lugares que frecuentaban las personas de interés del asesinato de Ramos Vélez, como sucedió con el operativo en el residencial Luis Llorens Torres.

“El comisionado (del NPPR), el coronel Antonio López, ha hecho su exhortación a través de los medios (de comunicación) a todas las personas que han sido mencionadas a que se comuniquen con nosotros, a que cooperen con la investigación. Se investiga con dos propósitos: o te exhoneramos, no tenemos prueba o evidencia de que estas vinculado con el hecho, o enfrentas la justicia si cometiste los hechos”, sentenció Sánchez Vega.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de escucharlo (a CDobleta), si esa fuera su determinación, y le vamos a garantizar todos sus derechos”, agregó.

Finalmente, el teniente coronel instó a la ciudadanía a llamar al 787-434-2020 para confidencias sobre el asesinato del sargento Ramos Vélez y el paradero del exponente urbano.

Mira la entrevista completa con el teniente coronel Pedro Sánchez aquí: