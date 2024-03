Sabana Abajo estará ocupado hasta que aparezcan los responsables de matar al agente Eliezer Ramos Vélez

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Antonio López Figueroa, declaró este Viernes Santo que el residencial Sabana Abajo, en Carolina, estará ocupado “indefinidamente” hasta que puedan encontrarse a los responsables del asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez.

López Figueroa precisó que la organización dedicará todos los esfuerzos y recursos para esclarecer el caso, y que las labores de búsqueda se extenderán a otros lugares de la Isla.

“No nos vamos de Sabana Abajo hasta tanto y en cuanto demos con el paradero de estos individuos. No solamente en Sabana Abajo, en lugares que sepamos que son estos individuos, vamos a estar ahí. Yo les garantizo que este caso se va a esclarecer. Él entró en función inmediatamente persiguiendo el delito y estos charlatanes mataron a un policía en servicio y yo no voy a permitir el eso. Aquí tenemos las agencias federales, agencias estatales, agencias municipales y ninguno de nosotros va a descansar hasta tanto y en cuanto demos con el paradero de estos individuos”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

La información preliminar apunta que el sargento Ramos Vélez, de 35 años, salió de su turno a eso de las 4:00 de la mañana, pero en ruta a su residencia por el expreso Román Baldorioty de Castro, vio a unas personas en motoras y un todo terreno que disparaban.

Ramos Vélez los siguió en su vehículo hasta el residencial Sabana Abajo, donde fue ultimado a las 4:25 de la madrugada.

Se entiende que al sargento le robaron equipo de trabajo y su arma de reglamento.

Ramos Vélez, adscrito a la Unidad de Detención de Disparos del Cuartel General de la Policía, tenía 12 años de servicio en el Negociado y le sobrevive un hijo.