Comisionado del NPPR pide ayuda de la ciudadanía para esclarecer caso de agente asesinado

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Antonio López Figueroa, solicitó a la ciudadanía su cooperación para encontrar a los responsables del asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez, ocurrido en horas de la madrugada de este Viernes Santo en el complejo de vivienda Sabana Abajo, en Carolina.

López Figueroa explicó que en la investigación del caso colaboran agencias estatales, municipales y federales, particularmente el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“A los residentes de Sabana Abajo, mis policías saben que los buenos son la mayoría. Los trataremos con el respeto, sensibilidad y empatía que unos pocos no tuvieron. Les pido su ayuda para sacar de Sabana Abajo a aquellos que no les representan, que les quitan la paz a sus vecinos y el futuro a sus hijos. Su llamada al (787)-343-2020 es totalmente confidencial. No conlleva su participación en ningún proceso por manejarse de forma anónima”, dijo López Figueroa en declaraciones escritas.

Más temprano, el funcionario confirmó el residencial estará ocupado “indefinidamente” hasta que las autoridades den con los responsables del crimen.

“No nos vamos de Sabana Abajo hasta tanto y en cuanto demos con el paradero de estos individuos. No solamente en Sabana Abajo, en lugares que sepamos que son estos individuos, vamos a estar ahí. Yo les garantizo que este caso se va a esclarecer. Él entró en función inmediatamente persiguiendo el delito y estos charlatanes mataron a un policía en servicio y yo no voy a permitir eso”, agregó en conferencia de prensa.

Según reporta “Las Noticias” de TeleOnce, relacionado a estos hechos las autoridades buscan a tres hombres, identificados como Daniel Junio López Vega, de 36 años; Angyoviel Omar Mercado Martínez, de 23 años; y Edwin Yadiel Flores Tavárez, de 48 años.

La información preliminar apunta que el sargento Ramos Vélez, de 35 años, salió de su turno a eso de las 4:00 de la mañana, pero en ruta a su residencia por el expreso Román Baldorioty de Castro, vio a unas personas en motoras y un todo terreno que disparaban.

Ramos Vélez los siguió en su vehículo personal hasta el residencial, donde fue ultimado a las 4:25 de la madrugada. Se entiende que al sargento le robaron equipo de trabajo y su arma de reglamento.

Ramos Vélez, adscrito a la Unidad de Detención de Disparos del Cuartel General de la Policía, tenía 12 años de servicio en el Negociado y le sobrevive un hijo.

“Los policías son los custodios y defensores de los ciudadanos y del orden social. Quien mata a un policía, es capaz de matar a cualquiera y no tiene espacio en una sociedad civilizada (...) De allí —residencial Sabana Bajo—, no nos vamos hasta capturar a quienes le quitaron la vida a Eliezer”, finalizó.