Senado aprobará proyecto que a obliga hoteles, casas de huéspedes y Airbnb a colocar rótulos sobre peligrosidad en las playas

El Senado de Puerto Rico se apresta a aprobar la próxima semana el Proyecto del Senado 1346, el cual obligaría a hoteles, casas de huéspedes y a las unidades de alquiler a corto plazo como las que se usan a través de la plataforma AirBnB en áreas de playas colocar un rótulo detallando el significado del sistema de banderas que establece la condición marítima para bañistas.

Así lo indicó la autora de la medida, la senadora por el Distrito de Carolina, Marissa ‘Marissita’ Jiménez, luego de dialogar el asunto con el presidente de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, el senador Albert Torres.

“Las tristes noticias sobre dos ahogamientos de turistas en el día de ayer, uno en Luquillo y el otro en Isabela, recalca la necesidad de hacer algo para prevenir estos lamentables incidentes. Entre los varios mecanismos disponibles para alertar a la ciudadanía, al igual que a los turistas que nos visitan, sobre peligros en ciertos momentos de utilizar las playas, como es el caso de las corrientes submarinas, se encuentra la difusión de información, por eso los hoteles, casas de huéspedes, unidades de alquiler a corto plazo, como es el caso de los Airbnb, deben tener en sus cuartos un sistema que explique lo que significa cada condición del mar-la leyenda de banderas- para que así la persona conozca cómo están las playas y sus corrientes”, dijo Jiménez.

“En el dia de ayer discutí el asunto con el senador Torres, quien preside la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales y me indico que estaría trabajando el proyecto para bajarlo al hemiciclo del Senado para su evaluación durante la próxima semana, con carácter de urgencia. Esta pieza legislativa está diseñada para salvar vidas y hay que implementarla a la mayor brevedad posible”, expresó la Senadora del Partido Nuevo Progresista.

El sistema de banderas se detalla de la siguiente forma: Bandera Verde-Condiciones apropiadas para nadar en áreas de bañistas. Supervisión de salvavidas disponible. Bandera Amarilla-Precaución, puede existir algún peligro durante el baño o calidad de agua no adecuada para bañistas. Bandera Roja-Condiciones de peligro, no se permiten bañistas por su propia seguridad. Oleaje fuerte, tormentas eléctricas, ausencia de salvavidas. No utilice la playa.

La pieza legislativa, además, enmienda la Ley 293-1999, mejor conocida como la ‘Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico’ para incluir a Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y el Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, así como un miembro del sector privado asociados al sector turístico y un miembro de una organización sin fines de lucro comprometido con el ambiente.