Policía suspende búsqueda activa del rapero Almighty

Las autoridades suspendieron este Jueves Santo la búsqueda activa del cantante de música urbana Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como “Almighty”.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) mantendrá un patrullaje preventivo en la zona de Monte Horeb entre Dorado y Vega Alta, donde fue avistado ayer, miércoles, el exponente.

“La realidad es que aquí no hay una persona desaparecida, aquí hay una persona que no quiere ser encontrada (...) Él se está escondiendo. Es sumamente difícil y estamos agotando una serie de recursos”, precisó el coronel Roberto Rivera a “Noticentro” de Wapa TV.

La búsqueda de Mosqueda Paz, de 29 años, inicio luego de que su madre, Arelis Paz, lo reportada como desaparecido tras no saber de su paradero desde el domingo, 25 de marzo.

Sin embargo, poco después de iniciada la investigación, el artista publicó un video en sus redes sociales diciendo que se encontraba en una zona boscosa leyendo la palabra de Dios.

“Yo no estoy desaparecido. A mi me dijeron que me fuera de mi casa. Yo estoy buscando de Dios y me fui para el monte. Yo le dije a mis familiares que vinieran conmigo, pero no quisieron ir, así que me tuve que ir por mi cuenta”, dijo el joven.

Además, señaló que no se ha comunicado con sus seres queridos porque no tiene servicio de telefonía e internet. “Me cortaron el celular, ¿cómo voy a comunicarme? Aparecieron unas personas por aquí que me prestaron su teléfono”, sostuvo.

“Yo aparezco cuando quiera, denme mi privacidad y espacio. Quiero buscar de Dios”, comentó en otro video.

Almighty fue visto por última vez en los predios de la urbanización Villa Carolina, en la mencionada municipalidad.

El cantante fue descrito como de 5 pies y 9 pulgadas de estatura, 185 libras de peso aproximadamente, tez negra, ojos marrones y cabello negro. Al momento de su desaparición, vestía un polo rojo, pantalón crema, tenis color blancas y amarillas.

En enero de 2023, Almighty fue ingresado a una institución psiquiátrica en Florida luego de que se publicara un video en las redes sociales donde aparece diciendo incoherencias y armado con un revolver.

Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina al (787)-257-7500 o al (787)-343-2020 o a través de la cuenta oficial de Twitter @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov .