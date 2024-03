Jinetes del Hipódromo Camarero aprueban voto de huelga

El presidente de la Confederación de Jinetes Puertorriqueños (CJP), Axel Vizcarra Pellot, anunció este Jueves Santo que los jockeys que laboran actualmente en el Hipódromo Camarero aprobaron un voto de huelga a partir del 30 de marzo.

Vizcarra Pellot explicó que la decisión se tomó porque la administración del Hipódromo no ha atendido las solicitudes de los jinetes para reparar permanentemente o reemplazar la base y el sistema de drenaje de la pista de carreras y entrenamiento, que llevan más de 45 años desde su construcción.

“Lamentablemente, la administración de Camarero ha ignorado los reclamos de diferentes sectores de nuestra hípica para que produzcan copia de los informes que durante los pasados años han preparado los consultores en materia de pistas de carreras traídos a la Isla para evaluar las condiciones de las pistas”, aseguró en declaraciones escritas el licenciado.

De acuerdo con el funcionario, las condiciones actuales de la base y el sistema de drenaje son “peligrosas”, tanto para los caballos como para el personal que trabaja en el lugar.

“La actitud temeraria de los ejecutivos de la empresa operadora deja mucho que desear, y constituye una negligencia crasa que raya en lo criminal. Particularmente, ante las condiciones de peligrosidad que ello representa tanto para el trabajo de los jinetes como para los ejemplares que montan a diario”, sostuvo.

Vizcarra Pellot indicó que la administración del Hipódromo lleva años “tomándole el pelo” a los fanáticos y a los jinetes anunciando que habrán de realizar las reparaciones.

“La realidad es que sólo cierran lunes, martes y miércoles, detienen las labores Jueves Santo y Viernes Santo, para reanudar las carreras el Sábado de Gloria”, acotó.

De la misma forma, sostuvo que tanto los jinetes, como la Puerto Rico Horse Owner’s Association y la Asociación de Criadores de Caballos Purasangre de Puerto Rico, entre otras personas, coinciden en que tres días no son suficiente para llevar a cabo las reparaciones que necesita la pista de carreras del hipódromo.

La Confederación de Jinetes entiende que “esta negligencia e inobservancia de los estándares establecidos por las autoridades que regulan el deporte hípico en los hipódromos de los Estados Unidos redunda en accidentes y lesiones innecesarias que sufren los ejemplares de carrera y, por ende, los jinetes. Estos señores han demostrado que no respetan a los jinetes, a las personas serias dentro de nuestro hipismo, ni las órdenes de los tribunales, por lo que ante la terquedad y contumacia de Camarero al no proveer los informes sobre la pista, a los jinetes no les queda otra alternativa que no sea ejercer su derecho a la huelga”.

Vizcarra denunció, además, que desde hace años los jinetes vienen reclamando una mejor compensación por su trabajo. Como cuestión de hecho, el Tribunal de Apelaciones de Boston determinó que en Puerto Rico los jinetes cobran tan sólo 1/5 parte de lo que se gana en los hipódromos en la unión norteamericana.

La Confederación de Jinetes Puertorriqueños es organización que agrupa sobre el 90% de los jinetes profesionales que laboran actualmente en el Hipódromo Camarero.