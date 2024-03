¡Es falso! No hay ningún león suelto en Puerto Rico

Una noticia falsa se ha hecho viral en las últimas horas en la red social Facebook donde alegan que un león anda suelto por las calles de la isla, sin embargo, se trata de un evento que ocurrió hace unos meses en Italia.

Ante las dudas sobre este suceso, el portavoz de prensa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) envió una comunicación a los medios aclarando que se trata de una noticia falsa publicada por el medio Tu Noticia PR.

“Algunos medios han preguntado sobre esta nota publicada en una página de Facebook. La información es FALSA; no hay un león suelto en Puerto Rico. La foto y publicación original corresponde a una situación en Italia”, lee la comunicación del DRNA enviada a este medio.

La situación corresponde a una noticia reportada por medios internacionales como The Guardian en noviembre del 2023 donde un león que formaba parte de un circo se escapó por horas en las calles de Roma en Italia.

“Un león se escapó del circo en Viale Mediterraneo. El personal del circo está poniendo en marcha las operaciones de captura, con el apoyo de las fuerzas del orden que intervinieron con rapidez en el lugar. Por favor, presten la máxima atención y evite los desplazamientos hasta nueva comunicación”, compartió el alcalde de Roma Alessandro Grandeo, al momento de los hechos ocurridos el año pasado.

Finalmente, el león fue capturado. Lo mejor de todos es que ni el animal, ni los ciudadanos, resultaron heridos. Según denunció el dueño del circo, alguien pudo abrirle la jaula a propósito tras insistir que verificó la jaula y las cerraduras en dos ocasiones antes de irse a dormir.

¿Cómo evitar caer en noticias falsas?

Marcos Antón, Consultor, doctor en Comunicación y profesor e investigador en la Universidad Internacional de Valencia - VIU, indica en un artículo de Metro Ecuador que este tipo de fake news ocurren en todo el mundo y es casi imposible que este tipo de comunicaciones no se filtren.

· ¿Has leído la noticia? Muchas veces compartimos noticias solo por su titular, pues no nos detenemos a leerlas. Antes de compartir o tomar por cierto un titular tendencioso hay que leer, porque muchas veces el cuerpo de la noticia acaba desmintiendo al titular o, directamente, no encontramos esas declaraciones o hecho noticioso en el texto, o incluso comprobamos que se ha sacado de contexto.

· ¿Hay otros medios que han publicado esa noticia? A veces basta con hacer una sencilla búsqueda sobre el hecho noticioso en buscadores de internet para descubrir que es mentira y que otros medios la desmienten. Aquí juegan un papel fundamental los medios de verificación o fact-checking.

· ¿Conoces al autor de la noticia? Los medios y periodistas reputados y profesionales no son tan permeables a las fake news, por lo que una buena táctica es comprobar la autoría. Muchas fake news aparecen en medios poco reputados y están firmadas por nombres falsos o directamente no se menciona ningún autor.

· ¿Incluye fuentes? Una premisa esencial del periodismo es que el periodista ha de basar sus afirmaciones en fuentes si no es testigo directo del hecho. Por lo tanto, han de mencionarse las fuentes y, muchas veces, o no se mencionan o directamente podemos comprobar que esas fuentes no existen.