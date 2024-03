Descartan que accidente en puerto de Baltimore tenga impacto en Puerto Rico

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz dijo el miércoles que por el momento no se prevé que el accidente en el puerto de Baltimore, Maryland afecte los suministros de Puerto Rico.

“No debe haber ninguna preocupación o ansiedad en la población. Gran parte de nuestra carga viene a través del puerto de Jacksonville. Los vehículos que llegan a Puerto Rico, gran parte de ellos vienen a través de ferrocarril. Sí hay ciertos estados en la nación que su cadena de distribución está un poco amenazada, mayormente en la zona oeste, pero para Puerto Rico no debe haber ninguna alarma o ansiedad de escasez de alimentos, de vehículos”, dijo el funcionario a preguntas de la prensa.

“Quizás algún importador, un producto en particular, la cadena de distribución es muy amplia, son billones de dólares, pero no debe haber ansiedad en la población sobre ese accidente. Precisamente el presidente de los Estados Unidos ayer mencionó que el gobierno federal va a estar totalmente inmerso para abrir ese canal de navegación lo más rápido posible. El Cuerpo de Ingenieros está colaborando, está colaborando el Coast Guard, precisamente para poder abrir ese canal de navegación y que se pueda restablecer rápido el tráfico marítimo. Hablar de costos de inflación a una cadena de una economía de más de 1.3 trillones de dólares en este momento yo creo que será muy especulativo. Yo creo que ese canal debe estar abierto una semana máximo, dos semanas, pero no debe haber ansiedad en la población sobre eso”, añadió.

Un barco de carga perdió potencia y se estrelló contra un importante puente de Baltimore a primeras horas del martes, destruyendo el arco en cuestión de segundos y precipitándolo al río, en un terrible choque que podría afectar durante meses un importante puerto de embarque. Seis personas que estaban en el puente continúan desaparecidas y se cree que murieron. Su búsqueda se suspendió y se reanudará el miércoles.

Los operadores del buque emitieron una llamada de socorro momentos antes del accidente que derribó el puente Francis Scott Key, lo que permitió a las autoridades limitar el tráfico de vehículos en el tramo, dijo el gobernador de Maryland.

A medida que el buque se acercaba al puente se podían ver nubes de humo negro mientras las luces parpadeaban. El barco chocó contra uno de los soportes del puente, lo que provocó que cayera como si fuera un juguete. Un tramo del puente quedó sobre la proa de la embarcación.

Mientras el barco avanzaba rápidamente hacia el puente a una “velocidad muy, muy rápida”, las autoridades sólo tuvieron tiempo suficiente para evitar que los autos entraran en el puente, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore.

“Esas personas son héroes”, dijo Moore. “Salvaron vidas anoche”.

Por la noche, el coronel Roland L. Butler Jr., superintendente de la Policía Estatal de Maryland, anunció que las labores de búsqueda y rescate pasaban a ser una tarea de búsqueda y recuperación. También dijo que la búsqueda quedaría suspendida y que los buzos volverán al lugar a las 6 de la mañana del miércoles, cuando se espera que mejoren las complicadas condiciones que se registraban por la noche en el lugar. No se han recuperado cuerpos, aclaró.

El accidente ocurrió mucho antes de la ajetreada hora pico de la mañana, en el puente de 2,6 kilómetros (1,6 millas) de largo que fue utilizado por 12 millones de vehículos el año pasado.

Las seis personas que no han sido localizadas formaban parte de un equipo de construcción que rellenaba baches en el puente, dijo Paul Wiedefeld, secretario de Transporte del estado.

El consulado de Guatemala en Maryland informó en un comunicado que dos de los desaparecidos eran ciudadanos guatemaltecos que trabajaban en el puente. No proporcionó sus nombres, pero dijo que los funcionarios consulares estaban en contacto con las autoridades locales y brindando asistencia a las familias.

Por su parte, el vicecanciller de Honduras, Antonio García, dijo a The Associated Press que un ciudadano hondureño, Maynor Yassir Suazo Sandoval, se encontraba entre los desaparecidos. Añadió que ha estado en contacto con la familia de Suazo.

Por su parte, el consulado de México en Washington publicó en X, antes Twitter, que entre los desaparecidos también había mexicanos, aunque no especificó cuántos.

Un alto ejecutivo de la compañía que contrató a los trabajadores de construcción informó el martes por la tarde que se creía que habían muerto, dada la profundidad del agua y el tiempo que ha transcurrido desde la colisión.

Jeffrey Pritzker, vicepresidente ejecutivo de Brawner Builders, dijo que el equipo estaba trabajando a la mitad del puente cuando éste se derrumbó.

“Esto era completamente imprevisto”, dijo Pritzker. “No sabemos qué más decir. Estamos muy orgullosos de la seguridad, y tenemos conos, letreros, luces, barreras y señalizadores”.

Jesús Campos, quien ha trabajado en el puente para Brawner Builders y conoce a miembros de la cuadrilla, relató que le dijeron que estaban en un descanso y que algunos estaban sentados en sus camiones cuando el puente se vino abajo.

“Sé que hace un mes yo estaba allí, y sé lo que se siente cuando pasan los camiones”, comentó Campos. “Imagínate saber que se está cayendo. Es tan duro que uno no sabría qué hacer”

El padre Ako Walker, un sacerdote católico en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, dijo que pasó tiempo con los familiares de los trabajadores desaparecidos en lo que esperaban noticias de sus seres queridos.

“Se puede ver el dolor en sus rostros”, indicó.

Los rescatistas sacaron a dos personas del agua. Una persona fue atendida en un hospital y dada de alta horas después. Muchos vehículos cayeron al agua, aunque las autoridades dijeron que no creían que hubiera personas a bordo.

“Parecía algo salido de una película de acción”, expresó el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, señalando que había sido “una tragedia inimaginable”.

Un operador de la policía emitió un aviso poco antes del colapso del puente para informar que un barco había perdido la dirección y pidió a los agentes que detuvieran todo el tránsito, de acuerdo con la comunicación de radio del socorrista de la Autoridad de Transporte de Maryland obtenida del archivo de Broadcastify.com.

Un agente que detuvo el tránsito dijo por la radio que iba a entrar en el puente para alertar al equipo de trabajadores de construcción. Pero segundos después, el agitado agente dijo: “Se ha caído todo el puente... el puente entero acaba de derrumbarse”.

En un canal de radio aparte para los trabajadores de construcción y mantenimiento, alguien dijo que los agentes estaban deteniendo el tráfico porque un barco había perdido el rumbo. No hubo ninguna orden de evacuación y, 30 segundos después, el puente se derrumbó y el canal enmudeció.

De 1960 a 2015, se produjeron 35 grandes derrumbes de puentes en todo el mundo por colisión de barcos o barcazas, según la Asociación Mundial de Infraestructura de Transporte Acuático.

Es casi seguro que el colapso genere una pesadilla logística durante meses, o tal vez años, a lo largo de la Costa Este de Estados Unidos, al cerrar el tráfico marítimo en el puerto de Baltimore, un importante centro naviero. El accidente también hará que el tránsito de mercancías y de pasajeros se vuelva más lento.

“Perder este puente devastará a toda la región, así como a toda la Costa Este”, dijo el senador estatal de Maryland Johnny Ray Salling.

El secretario de Transporte federal, Pete Buttigieg, dijo en conferencia de prensa cerca del lugar que era demasiado pronto para dar un estimado del tiempo que tomará despejar el canal, el cual tiene unos 15 metros (50 pies) de profundidad.

“No tengo conocimiento de un puente que haya sido construido para resistir el impacto directo de un buque de estas dimensiones”, declaró.

El Dalí, que se dirigía a Baltimore desde Colombo, Sri Lanka, y navegaba con bandera de Singapur, tiene unos 300 metros (985 pies) de largo y unos 48 metros (157 pies) de ancho, según datos de Marine Traffic.

Synergy Marine Group —la empresa administradora de la embarcación— confirmó que el carguero chocó contra un pilar del puente alrededor de la 1:30 de la madrugada mientras estaba bajo el control de uno o más pilotos, que son especialistas locales que ayudan a navegar embarcaciones y adentrarlas en los puertos. El barco es propiedad de Grace Ocean Private Ltd.

Synergy dijo que todos los miembros de la tripulación y los dos pilotos a bordo fueron contabilizados y que no había reportes de heridos.

El barco se movía a 8 nudos, aproximadamente 15 km/h (9 mph), dijo el gobernador.

Podían verse restos del puente sobre la superficie del agua. La rampa se cortó abruptamente donde comenzaba el arco.

El puente atraviesa el río Patapsco en la entrada de un puerto muy transitado, que conduce a la bahía Chesapeake y al océano Atlántico. Inaugurado en 1977, el puente fue bautizado en honor al autor del himno nacional estadounidense.