Experto ambiental brinda recomendaciones básicas al Gobierno para amortiguar altos índices de calor en escuelas

El exdirector de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) en Puerto Rico y el Caribe, el ingeniero Carl Soderberg, compartió en Metro al Mediodía una serie de recomendaciones básicas que los ciudadanos y las escuelas públicas pueden aplicar para amortiguar los altos índices de calor en la Isla.

“Los techos de las casas si se pintan de blanco, algo que no es tan costoso, puede reducir la temperatura interna de la casa en 365 grados. En adición a eso, si uno tuviese un árbol frondoso y no sembrarlo debajo de las líneas eléctricas, también podría bajar la temperatura del interior de la casa entre seis y siete grados adicionales. Y finalmente, hay algo que se llama aclimatación de los hogares, bajo el cual hay fondos federales, especialmente para las comunidades desfavorecidas, que en Puerto Rico cubre 45% de la población completamente gratis. Se le pone aislantes (térmicos) en el techo y en las paredes, y eso logra bajar la temperatura dentro de la casa en diez grados Fahrenheit”, comenzó explicando el también miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico.

En cuanto a las instituciones educativas, el ecólogo comentó que el Gobierno determinó para este año realizar una combinación de abanacios y aires acondicionados, entre otras, por lo que aprovechó para hacerle un llamado al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, de aplicar en las escuelas mismas medidas básicas que brindó para los hogares.

“No he oído de que se estén pintando los techos de las de las escuelas de color blanco y no he oído que se le ponga aislantes (térmicos) a esos techos, que yo creo que es primero. Basta ya de estar este preparando planes y manos a la obra”, agregó.

Soderberg detalló que tanto la Organización Mundial Meteorológica (OMM) como la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— a la cual pertenece la OMM— advirtieron que el 2024 será más caluroso que el 2023. Recientemente, la ONU brindó una “alerta roja” basada en nuevo estudio que arrojó que el año pasado fue el más cálido registrado, batiendo récords “con respecto a los niveles de gases de efecto invernadero, las temperaturas en superficie y en los océanos, el aumento del nivel del mar y el deshielo”.

Por esta razón, el experto en el clima realizó otra recomendación al Gobierno de evaluar si deben posponer o cancelar en las aulas públicas los llamados “field days” y, a nivel de universidad, las Justas de la Liga Atlética Universitaria.

“(Ambas actividades deportivas) deben estar siendo evaluadas por médicos, porque si se exceden ciertos niveles o umbrales de temperatura, podrían poner en peligro a los atletas. Una alternativa es que muchos de estos eventos se lleven a cabo de noche u otros dentro de instalaciones que tengan techo y aire acondicionado [...] Hay que tomar esas medidas porque hay que proteger a esos atletas”, sentenció el ingeniero, quien dio como ejemplo usar el Coliseo Roberto Clemente en San Juan como recinto para los eventos deportivos.

Soderberg además anticipó que el aumento de calor provocará un efecto en los abastos de agua, ya que se verán impactados por la evaporación y la demanda.

“Debido al aumento del calor, no solamente por la evaporación, sino que también por la demanda de agua. Para empezar, nosotros los humanos tenemos que entonces hidratarnos, o sea, tomar más agua de lo normal para poder afrontar el aumento de temperatura. Por otro lado, se requiere también el agua para correr los sistemas de enfriamiento, por ejemplo de hospitales, algunos centros comerciales, industrias que tienen su propio sistema y es a base de agua. Por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura, estos sistemas tienen que operar más intensamente”, afirmó el exdirector de la EPA.

Adicional, el experto con más de 50 años de práctica en el campo de la protección ambiental, añadió que las plantas de generación de energía requerirán más aguas para las calderas, puesto que aumentará el consumo de la luz eléctrica en Puerto Rico.

“Todo el mundo va a prender su aire acondicionado y abanico todo el día y toda la noche. Entonces eso va a requerir que esta planta trabaje más allá de lo normal. Para dar una idea de cuánta agua requieren en la zona metro, Palo Seco y Puerto Nuevo, que son las dos plantas generatrices que están en la zona metro, utilizan normalmente 5 millones de galones diarios de agua potable. Por lo tanto, en la medida que que se requiera más agua pudiera provocar que haya menos agua disponible para los hogares”, concluyó diciendo Soderberg.

Mira la entrevista completa con Carl Soderberg aquí: