Alto volumen de casos y extensiones de fecha internas para recertificar al Plan Vital

Para asegurar una mayor participación de la recertificación del Plan Vital, y evitar que los beneficiarios apremiantes no estén cubiertos, la licenciada Dinorah Collazo Ortiz, directora ejecutiva del programa Medicaid, recalcó que se extiende, hasta junio, el período de solicitud para personas encamadas, deambulantes, bajo cubierta catastrófica, menores de edad o Medicare Platino.

“Queremos asegurarnos que esta población, que es la más vulnerable, no pierda su cubierta médica”, aseguró Collazo Ortiz. Según la directora, el volumen de solicitudes recibidas en estos últimos meses para la recertificación, que culmina este 31 de marzo, “ha sido bien alto”, por lo que toman medidas de contingencia, como las extensiones de fechas, para atender los casos.

Ante dudas sobre la efectividad y la caducidad de la cubierta, la licenciada aclaró que los beneficiarios que han completado la solicitud, pero no han recibido respuesta de elegibilidad por parte de Medicaid, se mantienen cubiertos hasta que se atienda la petición por un manejador de casos. El programa Medicaid tiene hasta 120 días para evaluar y trabajar la solicitud, según Collazo Ortiz.

“Si entregó documentos y tiene recibos de su solicitud, está en ‘pending verification’. Está en proceso de espera para ser atendido por un técnico del programa Medicaid [y] no pierde su cubierta médica. Si ya pasó por el proceso y resultó elegible, pero no le ha llegado la tarjeta, la invitación es que se comunique con su aseguradora”, sostuvo.

También hay períodos de gracia para personas que no completen el proceso de recertificación a tiempo, cuyas fechas varían de acuerdo con el estatus de la solicitud. Por ejemplo, si un beneficiario comenzó la petición, pero no entregó todos los documentos requeridos, tiene 30 días para completarla. Mientras, si no ha empezado el proceso, y el plan vence luego del 31 de marzo, la cubierta permanece por 60 días adicionales hasta someter la recertificación.

De no completarlo luego de ese período de tiempo, un beneficiario podría aparecer activo, pero sin cubierta, en el sistema de Medicaid por 120 días. De incurrir en un gasto médico dentro de esa etapa, y completa la solicitud del Plan Vital, el programa Medicaid le paga al proveedor el servicio, explicó la licenciada Collazo Ortiz.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, enfatizó que si el paciente es recipiente del Plan Vital o de Medicare Platino, tiene que recertificar porque “es un requisito del gobierno federal”.

Según estadísticas de Medicaid, el 62.4 % de 1.47 millones de beneficiarios completó el proceso de recertificación, mientras que resta el 30.5 %. De tener dudas o para recibir orientación, puede llamar al programa Medicaid al 787-641-4224 y, para realizar el proceso de recertificación por teléfono, puede contactar al 787-688-8879.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.