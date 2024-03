Lorrie Moore gana premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros

ARCHIVO - Judy Blume, autora de la novela de 1970 “Are You There God? It’s Me, Margaret”, es entrevistada en el estreno de una nueva adaptación cinematográfica de la novela, el sábado 15 de abril de 2023, en el Westwood Regency Village Theatre de AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Lorrie Moore ganó el premio de ficción y Judy Blume y su aliada de larga data en la lucha contra las prohibiciones de libros, la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, recibieron premios honoríficos del Círculo Nacional de Críticos de Libros.

Moore, famosa escritora de cuentos, ganó el premio de ficción por su novela “I Am Homeless if This Is Not My Home”.

El presidente del comité, David Varno, dijo en un comunicado que el libro es una desgarradora e hilarante historia de fantasmas sobre un hombre que reflexiona sobre lo que significa ser humano en un mundo infectado por, como dice Moore, una “locura voluntaria”. “Es un logro inolvidable de una autora estadounidense emblemática”.

El comité citó la forma en que sus novelas, incluyendo “Are You There God? It’s Me, Margaret” ha “inspirado a generaciones de jóvenes lectores al abordar la turbulencia emocional de la niñez y la adolescencia con autenticidad, franqueza y coraje”.

También elogió su papel como “una implacable opositora a la censura y una icónica defensora de la libertad literaria”.

La Asociación Estadounidense de Bibliotecas (ALA por sus siglas en inglés) recibió el Premio Toni Morrison al mérito, establecido para honrar a las instituciones por sus contribuciones a la cultura literaria.

El comité dijo que el grupo tenía un “compromiso de larga data con la equidad, incluidas sus campañas del siglo XX contra la segregación en las bibliotecas y a favor de la literatura LGBT+, y su postura perenne como baluarte contra los partidarios regresivos y adversos a la libertad que apoyan las prohibiciones de libros”.

Blume, quien aceptó su premio de forma remota desde una librería que dirige en Key West, Florida, agradeció a la ALA por “su trabajo incansable en la protección de nuestras libertades intelectuales”.

Los premios fueron otorgados en una ceremonia el jueves por la noche en la universidad The New School de Nueva York.

Otros ganadores incluyeron a la poeta Safiya Sinclair, quien se llevó el premio de autobiografía por sus aclamadas memorias “How to Say Babylon”, sobre su infancia en Jamaica y su estricta educación rastafari.

Jonny Steinberg ganó el premio a la biografía por su libro “Winnie and Nelson: Portrait of a Marriage”, sobre Nelson y Winnie Mandela.

Kim Hyesoon, de Corea del Sur, ganó en la categoría de poesía por su “Phantom Pain Wings”.

En la categoría de traducción, un premio que honra tanto al traductor como al libro, la ganadora fue Maureen Freely por su traducción de “Las frías noches de la infancia” de la fallecida autora turca Tezer Özlü.

Tahir Hamut Izgil ganó el Premio John Leonard al Mejor Primer Libro por su libro “Waiting to Be Arrested at Night: A Uyghur Poet’s Memoir of China’s Genocide” (Esperando ser arrestado por la noche: Memorias de un poeta uigur sobre el genocidio de China).

El premio a la crítica fue para Tina Post por “Deadpan: The Aesthetics of Black Inexpression”, y Roxanna Asgarian ganó el premio de no ficción por “We Were Once a Family: A Story of Love, Death, and Child Removal in America” (“Una vez fuimos una familia: una historia de amor, muerte y expulsión de niños en Estados Unidos”).

Además de Blume y la asociación de bibliotecas, se entregaron premios honoríficos a la crítica del Washington Post Becca Rothfield por su excelencia en la reseña y a Marion Winik de “All Things Considered” de NPR por su servicio a la comunidad literaria.

El círculo de críticos de libros, fundado en 1974, está formado por cientos de críticos y editores de todo el país.