Vicepresidenta Harris: “Veo que estamos marcando la diferencia, pero aún queda trabajo por hacer”

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó hoy, viernes, una vivienda ubicada en el barrio San Isidro, en Canóvanas, la cual fue reconstruida, luego del embate del huracán María, con fondos federales bajo el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3).

Acompañada por la secretaria de Energía federal, Jennifer Granholm, la subsecretaria de Vivienda y Desarrollo, Adrianne Todman, y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Harris compartió un mensaje en el que destacó el compromiso de la administración del presidente Joe Biden con la reconstrucción de Puerto Rico y la implementación de sistemas de energía renovable.

“Veo que estamos marcando la diferencia. Aún queda trabajo por hacer. Somos ambiciosos, sí, somos impacientes. Sabemos que es posible y lo estamos haciendo con un sentido de urgencia, optimismo e inspiración gracias a familias como la que está detrás de mí”, expresó la vicepresidenta desde las afueras del hogar.

Harris destacó que la administración de Biden ha invertido sobre $140 billones en Puerto Rico, tanto en infraestructura y ayudas a pequeños y medianos comerciantes, como en la transición a energía renovable.

“Sabes que se trata de una comunidad y una sociedad que se encuentra en una trayectoria ascendente cuando ocurren este tipo de desastres climáticos. No pierden el valor, no pierden la ambición, no pierden el impulso. Lo que todos debemos hacer entonces es simplemente proporcionar a la comunidad y al talento aquí la capacidad y los recursos. Por eso, el presidente Joe Biden y yo hemos sido muy intencionales en lo que estamos haciendo por los líderes, el pueblo y las familias de Puerto Rico”, dijo.

Esta fue la primera parada de la número dos del gobierno estadounidense tras aterrizar en la Base Aérea Muñiz, en Carolina, donde fue recibida por el primer ejecutivo.

Sobre el Programa R3, el gobernador especificó que la residencia visitada temprano en la tarde es una de 6,300 que ya se encuentran reconstruidas. “Es decir, es resiliente, es fuerte, buena construcción, cumpliendo con código y tienen placas solares, así como baterías y cisterna”, dijo.

La casa de María Esther Ramos, de 86 años de edad, tuvo que ser derrumbada y reconstruida luego de que quedara totalmente destruida por el ciclón en 2017. En febrero de 2023, se le entregó su nuevo hogar, ubicado en el mismo terreno donde Ramos había residido por 62 años. “Aquí crié a mis hijos. Aquí es donde me voy a quedar. Estoy contentísima”, expresó desde la entrada de su residencia, rodeada por sus familiares.

Gobernador busca apoyo de Harris en reclamo a FEMA y planes de salud Advantage

Pierluisi Urrutia adelantó que aprovechará la visita de Harris para pedirle ayuda en una petición que le ha hecho a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

El gobernador busca que la agencia ajuste los estimados de costos, que se acordaron en 2019 y 2020, para la inmensa mayoría de los proyectos de construcción de obra permanente con fondos de FEMA. “Cuando se acordaron esos estimados de costos, nadie pensaba que íbamos a tener la inflación que sufrió Estados Unidos, el mundo entero”, aseguró.

“Dijeron una cantidad de fondos para un sinnúmero de proyectos, pero ya esa cantidad de fondos no alcanza lo mismo, no logra lo mismo”, continuó.

Asimismo, el primer ejecutivo anticipó que, esta tarde, hablará con Harris en torno al sistema de salud de la isla, pues “ahora mismo estamos dando la batalla para que se aumenten los pagos, las tarifas de los planes Advantage en Puerto Rico. Por ahí es que se canaliza la inmensa mayoría de los beneficios del programa Medicare”.

El propósito del viaje de la vicepresidenta es resaltar el compromiso de la administración Biden-Harris de apoyar la recuperación y renovación de Puerto Rico, al destacar cómo la segunda al mando y el presidente de la nación americana se enfocan en la agenda “Invirtiendo en Estados Unidos” (Investing in America Agenda).

Harris aseguró que dicha agenda— que incluye el Plan de Rescate Estadounidense, la Ley Bipartidista de Infraestructura, la Ley CHIPS y Ciencia, y la Ley de Reducción de la Inflación— está dando resultados y trayendo buenos empleos a la isla.

Este es el primer viaje de la vicepresidenta a Puerto Rico desde que juramentó. La última vez que visitó el archipiélago, en 2017, ocupaba el cargo de senadora en el Congreso.