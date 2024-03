MVC insiste sus candidatos estarán en la papeleta el 5 de noviembre

El coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, aseguró este viernes que, independientemente de las determinaciones de los tribunales, los candidatos de la colectividad aparecerán en las papeletas el 5 de noviembre.

Natal Albelo sostuvo que el juez superior Anthony Cuevas Ramos —del cual dijo fue nombrado a su posición y renominado por el Partido Nuevo Progresista (PNP— hizo “una maniobra jurídica absurda y ridícula para interpretar la Ley Electoral y descalificar a los candidatos”.

La decisión de Cuevas Ramos descertificó por no radicar endosos a Mariana Nogales Molinelli, Myrna Conty, Rafael Bernabe, Alejandro Santiago Calderón, y Ana Irma Rivera Lassén, entre otros aspirantes mencionados en la demanda, junto a los dirigentes del partido.

Recomendados

“Independientemente de la determinación de esos foros judiciales, esto es un asunto político. Esto es un asunto que se resuelve en las urnas”, dijo Natal Albelo. “Y las candidaturas de Victoria Ciudadana van a estar dentro de las alternativas del próximo 5 de noviembre. ¿Cómo va a ocurrir? Nosotros vamos a hacerlo como siempre hemos hecho. Decían que la Alianza no se podía dar por una prohibición judicial y la alianza se dio y la Alianza va. Y hoy es una realidad. Lo mismo ocurre en el caso de estas cinco candidaturas y el resto de las candidaturas del movimiento. Independientemente de las limitaciones, independientemente de las artimañas, independientemente de lo que se inventen hoy o mañana para buscar detener que estas candidaturas figuren dentro de las alternativas, vamos a estar ahí y lo vamos a estar anunciando según las circunstancias vayan desarrollándose”, agregó en conferencia de prensa.

El coordinador general anticipó que irán a los foros judiciales a apelar la determinación de primera instancia e invitó a una primera actividad en la calle el próximo lunes a las 11 de la mañana frente a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)

“Por eso hoy, desde esta Comisión Estatal de Elecciones, anunciamos el comienzo de una jornada en defensa de la democracia. Porque la democracia se defiende y se construye en las urnas, en los tribunales, pero en los tiempos que vivimos, sobre todo en la calle. En la calle, porque si las instituciones que están supuestas a hacer valer la ley responden a los mismos intereses de aquellos y aquellas que se ven amenazados por este movimiento de cambio, lo único que nos queda es darnos a respetar en la calle. En el lugar donde hemos conquistado tantas batallas en el pasado, en el lugar donde nos dijeron que no podíamos sacar a un gobernador electo y lo hicimos, en el lugar donde nos dijeron que no podíamos enfrentar a la Marina de los Estados Unidos y lo hicimos. En el lugar donde nos dijeron que no podíamos defender los derechos reproductivos de las mujeres y lo hicimos...”, sostuvo.