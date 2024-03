Jenniffer González no participará de visita de Kamala Harris en Puerto Rico

La comisionada residente y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, no estará participando de las actividades que forman parte de la agenda por la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris a Puerto Rico.

La funcionaria confirmó en entrevista radial (NotiUno 630) que fue invitada por Casa Blanca a todas las actividades, pero no acudirá a ninguno de los eventos que se lleven a cabo hoy con la vicepresidenta en una visita que describió como “corta” ya que dura alrededor de cinco horas.

“Yo no voy a ir al fundraising, yo no voy a pagar 25 mil dólares por eso, es una actividad de los demócratas y las dos visitas que tiene programadas a Canóvanas a ver la instalación de placas solares...no necesito estar viendo eso en una casa y la actividad con líderes comunitarios en Santurce es para lo mismo con la secretaria de Energía federal, no se está visitando algún proyecto, no hay una reunión de mesa redonda donde se discuta qué estatus tienen las agencias federales con el desembolso de fondos”, expresó González en la entrevista.

Cabe destacar que la comisionada residente se identifica y forma parte del Partido Republicano, contrario a Harris quien es parte del Partido Demócrata.

¿Qué hará Kamala Harris en Puerto Rico?

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris llegará en la tarde del viernes a Puerto Rico “para destacar las acciones de la Administración Biden-Harris para avanzar en la recuperación y renovación de Puerto Rico”.

“Durante su visita, la vicepresidenta reafirmará el compromiso de la Administración de trabajar con Puerto Rico en su esfuerzo continuo por recuperarse completamente y construir un Puerto Rico resiliente, sostenible y próspero, donde la Isla esté una vez más a la vanguardia de la innovación”, según establece la información provista por la Casa Blanca.

La vicepresidenta estará acompañada por la secretaria de Energía Jennifer Granholm, el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Adrianne Todman y el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

Luego de aterrizar en la Base Aérea Muñiz en Carolina, Harris visitará una vivienda en Canóvanas, donde destacará “cómo el programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de Viviendas (R3) financiado por HUD está ayudando a los puertorriqueños a reparar y reconstruir sus hogares. El programa R3 también aprovecha otras inversiones federales para ayudar a las viviendas en la isla a ser más independientes energéticamente y resilientes, lo cual la vicepresidenta destacará”.

A las 2:55 de la tarde, antes de salir de la vivienda, la vicepresidenta ofrecerá unos breves comentarios, que se transmitirán en vivo en www.whitehouse.gov

Luego llegará hasta un centro comunitario en Santurce, donde escuchará al personal del centro sobre su trabajo de apoyo a los artistas locales.

“También se reunirá con pioneros puertorriqueños en las artes y otros campos, y líderes que representan organizaciones comunitarias. En el centro comunitario, la vicepresidenta resaltará el impacto del arte, la cultura y la ingeniosidad puertorriqueña en la nación y el mundo, y la fuerte conexión entre la Isla y la diáspora puertorriqueña”.

Al final de su jornada, participará de una actividad de recaudación de fondos.

Este es el primer viaje de la vicepresidenta a Puerto Rico desde que tomó posesión. El presidente Biden y la doctora Biden visitaron la Isla en octubre de 2022, y la primera dama volvió a visitarla a principios de esta semana.