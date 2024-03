Pierluisi señala que Jesús Manuel Ortiz también fue empleado de confianza ante críticas contra nómina en Educación

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia aseguró el jueves que le parece absurdo el planteamiento, en esta ocasión del Partido Popular Democrático (PPD), de que en el Departamento de Educación tiene en nómina de confianza a personas afines con su administración.

“En cuanto otra vez al tema este ya trillado del personal gerencial de confianza, voy a reaccionar a lo que dijeron los líderes del Partido Popular, porque fue lo último que dijeron. Ya yo había refutado lo que habían dicho otros. Esos líderes, ¿qué es lo que pretenden? que en los puestos gerenciales y de confianza del Departamento de Educación haya militantes de su partido. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Dónde viven?”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“En los puestos gerenciales y de confianza del Departamento de Educación tiene que haber gente identificada con el programa de gobierno de esta administración, gente identificada con las secretarias de ese departamento, gente que viene a adelantar esa agenda, no a entorpecerla u obstaculizarla. O sea, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Tener a sus militantes en el departamento? Eso no hace sentido a nadie. Esto es como que parece que, a falta de controversia, a falta de señalamiento con lógica, pues tienen que venir con eso. Y total, en todas las agencias de gobierno hay personal de confianza. El mismo presidente del Partido Popular Democrático tuvo un puesto de confianza en la fortaleza y ganaba más de 9 mil dólares y terminó siendo legislador. ¿De qué estamos hablando? O sea, no, no vengan, no vengan con planteamientos absurdos”, añadió.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y hoy representante, Jesús Manuel Ortiz González tuvo varios puestos de confianza durante la administración de Alejandro García Padilla.

Pierluisi reiteró su apoyo a la contratación de esas personas a puestos de confianza.

“Estoy defendiendo a esos gerenciales. Y estoy hasta diciendo más. Me parece absurdo el planteamiento de líderes de otros partidos que vayan a decir, ah, no, es que ahí los que tienen que estar son los militantes de mi partido. Porque eso es lo que están diciendo. Eso no hace sentido. Oye, para uno estar en la gobernación, Y para uno estar a cargo de estas agencias, uno tiene que ganar el favor del pueblo, el voto del pueblo. Cuando uno gana el voto del pueblo, uno tiene que sí, rodearse de gente que se identifican totalmente con uno, con el programa de gobierno de uno y el que pretenda que sea otra cosa. Realmente lo que está diciendo es un absurdo”, sostuvo.