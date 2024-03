Jenniffer González dice que Pedro Pierluisi le hace “mansplaining”

La aspirante a la gobernación por el Partido nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, acusó el jueves al gobernador Pedro Pierluisi de hacerle “Mansplaining”.

“Yo no sé si es porque yo sea mujer o porque estoy haciendo una primaria, pero cada vez que yo lanzo una propuesta, el gobernador la despacha, con que es ridícula, con que es bruta, con que es… ¿cuál es la otra? Disparate, bochinche… Todo ese tipo de cosas que en inglés se le llama mansplaining, ¿verdad? Y en español es una manera de minimizar o ridiculizar a tu oponente simplemente porque es mujer. Yo me voy a sacar esas cosas del panorama porque yo no voy a caer en esa manera de calificar a tu oponente, ¿verdad? En este caso yo respeto mucho al gobernador, pero hay una gran diferencia entre el él y yo, ¿verdad?”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

“Él cree que el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar por 35 años un aumento en la factura de luz. Y él cataloga esto como un rescate financiero en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo catalogo mi propuesta como un rescate al bolsillo de la gente para que no tengan que pagar por las deficiencias administrativas de los gobiernos de turno que quebraron a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora la gente tiene que pagar por 35 años un aumento en su factura de luz. Los comercios tienen que pagar un por ciento adicional y las industrias van a pagar un por ciento mayor. Y esto no lo digo yo, lo hice hasta la propia Junta de Supervisión Fiscal que el gobernador nombró y pidió aprobar en el Congreso. Dicen que esto va a tener un impacto negativo en la economía de Puerto Rico, que va a aumentar las quiebras y que no sea medido el impacto que va a tener la industria”, añadió.

Expuso que “si el 47 por ciento de la economía de Puerto Rico depende de la economía de manufactura farmacéutica y de equipos médicos y tú estás hablando de aumentarle el costo energético por 35 años esta compañía, estamos perdiendo el beneficio contributivo y podríamos hacer que muchas de estas compañías se vayan de la isla perdiendo no solamente recaudos sino también empleos bien pagos”.

“Así que yo estoy presentando una propuesta, es más ya yo di a luz hace más de nueve meses. Yo presenté esta propuesta y al día de hoy el gobernador ni el gobierno de Puerto Rico ha presentado un solo plan, una sola propuesta para eliminarle o mitigarle el impacto en el aumento de la luz a 35 años”, dijo González Colón.

“Yo voy a repetir mi propuesta porque quizás él entiende que yo soy poco inteligente, pero yo creo que el pueblo es más inteligente que el gobernador. Y en ese sentido, tengo que decir que si el gobierno de Puerto Rico no ha presentado un plan y hay una deuda de más de 9,000 millones de dólares, si esa deuda la jueza Taylor Swain que está viendo esta quiebra y han habido múltiples planteamientos determina que la va a reducir como todos esperamos que se reduzca de casi 9,000 millones a 2,500 o 1,600 millones de dólares, una vez eso ocurra, o sea, estas son ideas y propuestas separadas, una vez eso ocurra, yo estoy planteando que el gobierno de Puerto Rico al momento del cumplimiento en lugar de permitir que la gente le suba la factura por 35 años, usted no financia un carro por 35 años, usted no compra un televisor por 35 años, usted no financia los muebles de su casa por 35 años, usted no compra una terecina por 35 años, ¿verdad? Usted compra una casa por 35, 30 o 40 años, se aporte los ingresos que el pueblo de Puerto Rico pagó en contribuciones, pagó en taxes y que están separados en una cuenta en Hacienda que el gobierno de Puerto Rico no puede tocar, porque son para el pago de deuda y se pague o la totalidad de 2600 millones una vez negociado, ¿verdad? El acuerdo en el Tribunal Federal o se utiliza una porción para reducir el monto total de manera que la gente no tenga que pagar tanto. Yo estoy presentando propuestas”, abundó.

“El gobierno de Puerto Rico no ha presentado un plan y van a esperar que se apruebe una negociación y entonces que le empiece el aumento de la factura de luz a la gente. Yo creo que eso es irresponsable y yo estoy presentando propuestas. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Cero. Imagínate tú, yo quedé embarazada, presenté la propuesta, di a luz y todavía el gobierno no presentó una propuesta. Hasta eso tengo que hacer, ¿verdad? Así que yo estoy bien tranquila, mi rescate es al bolsillo de la gente. Si el gobierno quiere seguir pensando en el dinero, en las arcas de las compañías, el gobierno, el dinero rinde más en el bolsillo de la gente que en el bolsillo del gobierno. Y yo tengo eso bien claro. De hecho, hay economistas que han respaldado mi propuesta, analistas que han respaldado mi propuesta. Después dijeron que no se podía hacer porque no se podía sacar ese dinero, pero lo sacaron de ese dinero para hacer el rescate a AES. Utilizaron de ese dinero para hacer pagos a los pensionados. En esa yo estaba de acuerdo. Así que no puede ser que pongas cosas así y para otra no. Y sabes que no me tienen que dar el crédito que lo hagan. Yo prefiero que la gente no le pase en ese aumento en la factura, que no es el único, ha habido aumento en los peajes también, han habido múltiples aumentos de luz. O sea, este no es el primer aumento en la luz. Y yo creo que nosotros tenemos que velar por ese contribuyente que está impactado por la inflación, que ya ha pagado varios aumentos de luz y que no hay necesidad de pague este otro”, concluyó.

El término “mansplaining” se refiere a una situación en la que un hombre explica algo a una persona, típicamente una mujer, de una manera condescendiente o paternalista, a menudo asumiendo erróneamente que sabe más sobre el tema que la persona a quien le está explicando, independientemente de su competencia o experiencia real en el tema. Este comportamiento puede ser un reflejo de una actitud sexista o un sentido de superioridad, aunque a veces quien lo hace no es consciente de su condescendencia.