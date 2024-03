Inspector General cuestiona distribución de fondos bajo Programa de Asistencia para Compradores de Vivienda

El Programa de Asistencia para Compradores de Vivienda (HBA) de la Autoridad de Financiamiento de Vivienda de Puerto Rico (PRHFA) tuvo un impacto positivo en los participantes, pero es posible que no haya distribuido los fondos de recuperación de desastres de manera equitativa, según un informe divulgado el jueves.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) emitió un informe de auditoría que examina el HBA. Dicho programa fue desarrollado por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico para incentivar a las familias a permanecer en la isla después de los huracanes Irma y María proporcionando a los solicitantes elegibles costos de cierre y asistencia con el pago inicial para la compra de una residencia principal para aumentar las tasas de propiedad de vivienda.

HUD otorgó $495 millones en fondos de mitigación y recuperación de desastres a Vivienda para el programa HBA, y PRHFA lo administra como subreceptor de Vivienda.

El informe encontró que para el 21 de julio de 2023, el programa HBA había ayudado a más de 6,700 familias y que los participantes de HBA estaban en su mayoría satisfechos con el programa, afirmando que tuvo un impacto significativo en sus vidas al ayudarlos a obtener un hogar seguro y estable. Además, la PRHFA estaba en camino de lograr sus objetivos de solicitudes recibidas, revisadas y aprobadas por mes.

Sin embargo, también se identificó que Vivienda tuvo dificultades para medir uno de los objetivos críticos de su programa, que es medir el impacto del programa HBA en las tasas de propiedad de viviendas. Este desafío existe porque los datos sobre propiedad de viviendas que utilizó PRHFA están influenciados por muchos factores además del programa HBA, según el informe.

Además, la auditoría encontró que PRHFA podría garantizar mejor una distribución equitativa entre sus participantes. La PRHFA no tenía criterios de ingresos claros y consistentes para determinar la elegibilidad para la adjudicación financiera, y la suscripción de la PRHFA no siguió las pautas del programa HBA. Además, la agencia permitió a las instituciones crediticias determinar el monto otorgado a cada participante, lo que resultó en que algunos participantes con condiciones financieras similares recibieran montos de adjudicación sustancialmente diferentes. Para los 67 casos revisados, la AFVV no pudo mostrar cómo calculó los montos de la concesión de asistencia financiera.

Las recomendaciones de HUD OIG incluyen pasos que Vivienda y PRHFA pueden tomar para garantizar que se maximicen los resultados del programa y demostrar que los montos de las subvenciones que reciben los participantes de HBA son precisos y justos.

“El Programa de Asistencia para Compradores de Vivienda fue creado para brindar asistencia a familias de ingresos bajos y moderados en Puerto Rico para ayudarlos a recuperarse y reconstruir sus comunidades después de la devastación y pérdida tras los huracanes Irma y María”, dijo el inspector General Rae Oliver Davis. “Al implementar las recomendaciones de este informe, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico pueden mejorar su proceso para determinar y otorgar fondos de recuperación de desastres de manera equitativa a los participantes elegibles del programa”.

Cualquier persona que tenga conocimiento de un posible fraude, despilfarro, abuso, mala conducta o mala gestión relacionada con los programas de HUD debe comunicarse con la línea directa de la OIG de HUD al 1-800-347-3735 o visitar https://www.hudoig.gov/hotline. Para consultas de los medios, contáctenos en OIGMediaRelations@hudoig.gov.