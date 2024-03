Pierluisi dice que atenderá el calor en las escuelas con abanicos y fuentes de agua

El gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, dijo este martes que el plan para atender las altas temperaturas en las escuelas públicas del país será con abanicos y fuentes de agua. Precisamente, hoy Puerto Rico está enfrentando un riesgo limitado de calor excesivo, con posibles índices de calor de hasta 107 grados.

“Ya se adquirieron un gran número de abanicos que se instalaron en las escuelas, pero ese proceso continúa. La secretaria (de Educación) tiene una iniciativa en curso para atender el asunto del calor y tiene múltiples aspectos. Está la cuestión de abanicos, como puede ser los sistemas de las fuentes de agua, entre otros, pero la secretaria es la que puede dar el detalle y está bien al tanto. Y vamos a hacer todo lo que podamos dentro de los recursos que tenemos disponibles”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Se supone que todavía no ha culminado un estudio de carga del Gobierno para determinar cuáles escuelas públicas tienen la capacidad de instalarles acondicionadores de aire.

“Bueno, como ya se había dicho, no todas las escuelas están aptas para tener sistemas de aire acondicionado, porque no necesariamente tienen la infraestructura necesaria. Aquí se necesita en muchas ocasiones una subestación particular con una capacidad particular. O sea que no es solo comprar el sistema de aire acondicionado que pueda funcionar adecuadamente”, expresó Pierluisi Urrutia sobre este tema.

“Hay otros cambios, también en los uniformes, en la ropa que pueden vestir los estudiantes, pero eso, las preguntas se las deben dirigir a la secretaria (Yanira Raíces Vega) porque hay todo un plan de trabajo para atender la ola de calor”, añadió.

En septiembre de 2023, el Gobierno anunció la compra de 32 mil abanicos para mitigar el calor en los salones de clase a un costo de entre $1.3 a $1.5 millones de dólares (entre $50 a $80 dólares por unidad).

Sobre los salarios que devengan algunos empleados de confianza en el Departamento de Educación (DE), el gobernador defendió que estos funcionarios reciban la remuneración adecuada.

“La realidad es que en el Departamento de Educación los puestos de confianza no llegan ni al uno por ciento de todos los puestos en el departamento. En el Departamento de Educación tiene 44 mil empleados. No solo tiene ese personal de confianza que salió en ese reportaje, hay personal adicional, pero no llega ni a un por ciento. El Departamento de Educación tiene un presupuesto de alrededor de 5,800 millones de dólares, eso es enorme. Y ese es el personal gerencial, ese es el personal de más alto nivel, que tiene una carga importante de trabajo”, explicó el primer mandatario.

Asimismo, Pierluisi Urrutia agregó que “ya se revisó el Plan de clasificación y Retribución para el personal civil, el personal de carrera, pero el personal de confianza, que es el personal de más alto rango también, tenemos que estar seguros de que esté debidamente compensado. La comparable para ese personal usualmente va a ser o debe ser el sector privado. O sea que si el personal de alto rango, por decir un subsecretario de una agencia, un director de departamento de una agencia, pues la paga debe ser comparable a la que tendría esa misma persona con funciones similares en el sector privado. Yo tendría que estar opinando caso a caso, pero lo que digo, que aquí lo importante es que la paga del gobierno sea comparable a la paga en el sector privado”.