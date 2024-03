Pedro Pierluisi: “No hay que ser inteligente para saber que si propongo pagar la deuda de la AEE se fastidió la quiebra”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el martes en que no puede prometer rescate financiero a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “porque se fastidia Plan de Ajuste de la Deuda” (PAD).

“Y yo no voy a estar diciendo cosas por decir cosas porque suenen bonitas. Eso no es así, eso no es responsable de mi parte como gobernador. Al revés, lo que yo no quiero es malograr el proceso de quiebra que está en curso. Si yo me pongo a hablar de que el gobierno central va a venir al rescate de la Autoridad de Energía Eléctrica a proveerle fondos a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que va a pasar, no hay ni que ser inteligente para saberlo, es que entonces la reducción de la deuda que queremos no se va a dar. Porque la jueza lo que va a decir es, espérense, pues entonces pueden pagar más. Y yo lo que quiero es que se apruebe el 75 por ciento de reducción”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Si (la jueza Laura Taylor Swain) rechaza el plan, sería nefasto. Sería nefasto porque lo que veo venir sería peor, no mejor. Y por eso es que me ven tan insistente y firme en que jamás nadie piense que el gobierno puede venir aquí al rescate de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque puede haber y que un aumento en la tarifa de la luz, a la primera que yo diga eso, se fastidió el proceso de quiebra, para decirlo en arroz y habichuela”, añadió.

Pierluisi Urrutia rechazó además que haya 2,500 millones disponibles para pagarle a los acreedores como ha propuesto su contrincante primarista, Jenniffer González Colón y el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, Javier Jiménez Pérez.

“De la deuda que se está hablando, que la autoridad tendría que pagar, es alrededor de 2,500 millones de dólares. El gobierno de Puerto Rico no tiene 2,500 millones de dólares disponibles para gasto en la cuenta principal del gobierno, que no estén restrictos, o sea, que no estén ya destinados. La cantidad puede llegar a mil millones, pero entonces siempre ese es el flujo de caja del gobierno para cumplir con sus responsabilidades. O sea, que también hablan sin saber, meramente realmente para, pues, para sonar, para ver si suena simpático lo que están diciendo. Lo estoy diciendo con la mejor de las intenciones y lo que estoy diciendo es que tengan cuidado, que yo jamás voy a afectar ese proceso de quiebra que lo que queremos es que termine con una reducción del 75 por ciento de la deuda que es comparable con la que logramos para el gobierno de Puerto Rico”, sostuvo.

El gobernador espera que la jueza Laura Taylor Swain acepte el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE. Insistió en que no se puede hablar de cuanto será el costo si alguno del llamado cargo legado, porque a su entender le corresponderá- luego de por lo menos un año de evaluación- al Negociado de Energía establecer cualquier costo en la tarifa energética.

El lunes culminaron las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE.