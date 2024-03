Bancrédito enmienda demanda contra síndico

Bancredito Holding Corporationan (BHC), empresa matriz de Bancrédito International Bank & Trust Corporation (BIBTC), enmendó la demanda contra Driven Administrative Services en la que alega que esta empresa incumplió sus deberes fiduciarios al no comunicarse y proporcionar información a la institución, proporcionar información inexacta y negarse a dar acceso a los registros financieros del BIBTC.

También se imputa a Driven excluir a BHC de las negociaciones con FinCEN; entrar en la orden de consentimiento de FinCEN y admitir hechos sin la debida diligencia; no preservar y proteger la valiosa colección de arte de BIBTC e intentar vender las obras de arte cuando no era necesario para completar la liquidación.

La firma Driven Administrative Services, fue nombrada en 2022 por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) como administrador y posteriormente, síndico del proceso de liquidación de la institución bancaria.

Recomendados

BHC originalmente presentó una solicitud de interdicto preliminar en cuanto al asunto de las obras de artes. El tribunal señaló la vista de interdicto preliminar para el 9 de febrero pasado. Sin embargo, el 7 de febrero las partes llegaron a un acuerdo sobre el tema a dilucidarse en la vista de interdicto preliminar, por lo cual no se celebró la vista.

Se enmendó la demanda el 14 de marzo para añadir causa de acciones relacionadas a las obras de arte y para pedir acceso a documentos corporativos.

Como parte del acuerdo del 7 de febrero (vista de interdicto preliminar sobre las obras de arte), Driven remitió un inventario actualizado de las obras, el cual reveló que dos obras de arte fueron vendidas sin el consentimiento ni conocimiento de BHC, incluyendo una pieza del reconocido artista y pintor colombiano Fernando Botero (Nuestra Señora De New York, 1966). Se alega que Driven ni siquiera había informado a BHC de que iban a vender esas obras de arte. BHC reclama que Driven tenía para esa fecha—y aún tiene—fondos suficientes como para finalizar la liquidación, por lo que no era necesario vender estas obras de arte.

Según el recurso legal, el 7 de marzo se llevó a cabo una inspección de las obras de arte. “En términos generales, las obras estaban en buena condición y empacadas profesionalmente. No se pudo recopilar evidencia toda vez que Driven objetó a que los representantes de BHC tomaran fotos durante la inspección. Ahora bien, se pudo confirmar la ausencia de las dos obras que fueron vendidas. Por otro lado, la gran mayoría de las obras del artista Jesús Rafael Soto habían sido desmontadas. No se ha podido confirmar si se desmontaron siguiendo las instrucciones provistas por la fundación del artista, como alega Driven. De no haberse hecho correctamente, tales obras bien podrían haber perdido valor”.

En cuanto a los documentos corporativos, la demanda alega que BHC—el único accionista del Banco—ha solicitado acceso a documentos corporativos bajo la Ley de Corporaciones de Puerto Rico y que Driven se rehúsa a darle acceso a dichos documentos.

Orden por Consentimiento de FinCEN

En la demanda BHC alega que la orden por consentimiento contiene información inexacta sobre el programa AML del Banco y los informes SAR. Y que Driven no realizó la debida diligencia al ignorar la información que BIBTC intentaba proporcionar y al aceptar una multa de $15 millones y hacer admisiones perjudiciales.

Plan de Liquidación

BHC aceptó ejecutar un plan de liquidación voluntaria acordado con la OCIF. No obstante, Driven incumplió el plan de varias maneras, incluyendo no devolver el dinero a un gran depositante según el acuerdo.

Remedios Solicitados

BHC busca reparación por mandato judicial, acceso a libros y registros, daños y perjuicios, el reemplazo de Driven como síndico, entre otros remedios.

El 15 de marzo, la jueza Camille L. Velez-Rive denegó la moción de desestimación de Driven por tornarse académica al BHC enmendar la demanda.