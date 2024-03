Gobernador le pedirá más fondos a Kamala Harris cuando llegue a la isla

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que aprovechó la visita de la primera dama Jill Biden y utilizará la oportunidad que tenga con la vicepresidenta Kamala Harris este viernes cuando visite a Puerto Rico, para solicitarle fondos adicionales para varios programas.

“También quizás podemos recibir un apoyo adicional o me gustaría recibir un apoyo adicional del gobierno federal en el cuido de adultos mayores es uno. Lamentablemente el Medicaid que tenemos en Puerto Rico no cubre el cuido prolongado. Eso causa que personas de bajos ingresos pues no tienen los recursos para ir a un hogar de cuido prolongado. Familia hace lo que puede dentro de los recursos presupuestarios que tiene para subsidiar a estas personas. Y yo tengo el compromiso de aumentar el subsidio. Eso es algo que en su momento estaremos anunciando en específico. Pero como quiera que sea, es un área de reto, porque se está envejeciendo nuestra población. Y como digo, los que no tienen ingresos suficientes, pues se quedan en los hogares”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“Entonces, pues hablé de cuido de niños. Sí, porque estamos haciendo, como lo acaban de ver en esta conferencia, todo lo posible dentro de los recursos que tenemos. Hemos utilizado fondos ARPA, estamos utilizando fondos Child Care para expandir el cuido de niños en Puerto Rico. Esto es bien importante, porque mientras más temprano atendemos a las niñas desde el punto de vista de académico, pero también de apoyo. Está garantizado que su aprovechamiento académico va a ser mejor. Además, evitamos situaciones de abuso de menores. Y por eso, sí, yo le mencioné ese tema también, porque lo que quisiéramos es seguir expandiendo la cantidad de centros. De cuido de niños que tenemos, que complementan lo que hacen los Early Head Start y Head Start en la isla. Esos fueron los dos temas puntuales que yo le levanté a la primera dama porque sé que a ella le interesa mucho el tema de la educación, es doctora en ese campo, le interesa mucho el tema de la salud. Así que por eso fue que abordé”, añadió.

Sobre Kamala Harris, insistió en que todavía se desconoce su agenda del 22 de marzo, pero aprovechará para abordarla sobre los costos por inflación de los proyectos de reconstrucción.

“Pero para cerrar, la vicepresidenta no tengo la agenda específica, sé que va a estar llegando en horas tempranas de la tarde del viernes y debe estar aquí hasta ya entrada la noche del viernes”, expresó el gobernador.

“Lo voy a decir en voz alta. Yo estoy seguro que lo voy a mencionar, de que le estoy pidiendo a FEMA que ajuste los fondos que nos asignaron por propósitos de la inflación extraordinaria que tuvimos, particularmente en los años de la pandemia. Porque eso nadie lo vislumbró cuando nos asignaron los fondos para la reconstrucción. Estoy hablando de FEMA, ajuste por inflación. Así que estoy seguro que voy a tocarle ese tema, porque no pierdo oportunidad de tocarlo. Todavía no tenemos un compromiso específico de FEMA para hacerlo. Hay apertura, pero no lo hemos visto. O sea, no hemos visto un ajuste ya sea global, que pudiera ser una opción, o un ajuste por proyecto”, sostuvo.

Hasta el momento, Harris visitará a Puerto Rico para ver los trabajos de reconstrucción con los fondos asignados luego de los huracanes Irma, María y Fiona.